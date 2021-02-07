Минздрав России высоко оценил уровень цифровой зрелости Чувашии

Чувашия вошла в число регионов — лидеров по цифровой зрелости в сфере здравоохранения по итогам 2020 года.

В общероссийском рейтинге республика занимает 4 строчку. Данные были обнародованы на совещании с участием министра здравоохранения России Михаилом Мурашко.

Рейтинг формироваться, исходя из уровня доступности гражданам цифровых сервисов в сфере медицины. Это доля записей на прием к врачу и выписка электронных рецептов с использованием Портала госуслуг, внедрение электронных медицинских карт, телемедицинских технологий, электронного документооборота, дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов.

В Чувашии за 2020 год оказали порядка 2,5 млн государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Наиболее востребованным сервисом среди жителей региона стала запись на прием к врачу. По данному запросу было направлено более 1,4 млн заявок.

Ранее мы писали, что Глава Республики Олег Николаев в Послании поставил задачу по модернизации первичного звена здравоохранения.

Источник: чувашинформ.рф