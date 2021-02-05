Первоклассники знакомятся со строителями Сурского рубежа

Подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей с огромным интересом изучается ребятами и родителями МБОУ «Гимназия №8». В рамках месячника оборонно – массовой и спортивной работы, перед дополнительными каникулами классные руководители первых классов провели информационный час «История Сурского рубежа» с демонстрацией фильмов, созданных добровольцами школы отряда «Живая память» о фрагментах сюжетов композиций – реконструкций и обучающимися Новомуратовской школы «На Сурском оборонительном рубеже».

Также первоклассники гимназии познакомились со строителями Сурского рубежа, о которых собрали информацию члены поискового отряда «ЩИТ». Вся информация располагается в фойе первого этажа на стенде «Фронт в тылу Родины. Сурский рубеж. Чувашия».

Подвигу строителей Сурского рубежа сейчас приковано много внимания. Понимание того, что люди совершали героический подвиг и самоотверженно трудились в тяжелейших условиях должно быть у каждого жителя Чувашской Республики. Они для нас Герои!