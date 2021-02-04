Санитарная авиация помогла доставить в больницы 52 человека

Об этом сообщил министр здравоохранения на заседании Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности.

«Благодаря федеральному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение» в Чувашии успешно организована служба санитарной авиации. Созданы 2 вертолетные площадки на базе Больницы скорой медицинской помощи в. г. Чебоксары и Центральной районной больницы Алатырского района», — отметил Владимир Степанов.

Авиаперевозки, прежде всего, необходимы пациентам, состояние здоровья которых требует экстренного и оперативного медицинского вмешательства.

В 2021 году в республике планируется совершить 53 вылета санитарнного вертолета, а также построить еще две вертолетные площадки при Шумерлинском и Канашском межтерриториальных медицинских центрах.