Вопросы по транспортной инфраструктуре вошли в ТОП-10 обращений, обработанных ЦУР Чувашии

Такие данные озвучил Олег Николаев в Послании Госсовету республики.

«По поручению Президента страны Владимира Путина не только в Чувашии, но и по всей стране начали работать Центры управления регионом. Там собираются вопросы, обращения людей. Так вот, одна из тем, которую поднимают жители Чувашии в этой системе, и это ожидаемо – транспортная инфраструктура. В этом году ключевыми направлениями ее развития станут решение вопросов в сфере пассажирских перевозок, повышение качества и безопасности дорог, а также развитие межрегиональных перевозок», — сказал он.

Руководитель региона поручил обеспечить участие республики в федеральном проекте «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях». Также необходимо завершить формирование маршрутной сети в межмуниципальном сообщении, «закрыть» проблему общественных перевозок между Чебоксарами и Новочебоксарском.

Ранее мы писали, в 2021 году завершится проектирование третьего транспортного полукольца от улицы Б. Хмельницкого до улицы Энтузиастов.

чувашинформ.рф