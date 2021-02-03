Центральную городскую больницу ждет капитальный ремонт

2 февраля Глава Республики Олег Николаев в Послании поставил задачу по модернизации первичного звена здравоохранения, в том числе провести комплексный ремонт 36 объектов здравоохранения.

Капитальное обновление Центральной городской больницы начнется уже в этом году в офисе врача общей практики по ул. Короленко, д. 14.

Также готовится сметная документация для капитального ремонта отделения врачей общей практики и диагностического блока по пр. Ленина, д. 47 и поликлиники по ул. Совхозная, д. 21 в п. Лапсары.

Ремонт будет проведен с учетом требований проекта «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», то есть «бережливых» технологий. В поликлинике для пациентов создадут удобную и понятную навигацию, которая поможет быстро находить необходимые кабинеты. Будет закуплена новая мебель для медицинских кабинетов и зон ожидания.

«Ремонт во всех подразделениях больницы пройдет поэтапно, поэтому прием прекращать не будем. Пациенты могут обращаться за медицинской помощью по привычным адресам», — пояснила главный врач Центральной городской больницы Татьяна Маркелова.

чувашинформ.рф