Театр оперы и балета в Чебоксарах будет реконструирован

Задача поставлена в рамках Послания Главы Чувашии Госсовету республики 2 февраля.

«С учетом мнения широкой общественности ставлю задачу приступить к реконструкции Театра оперы и балета, в котором мы сейчас с вами находимся. Поручаю Министерству культуры Чувашии разработать стратегию развития Чувашского государственного театра оперы и балета до 2025 года», — сказал руководитель региона.

«Мы начали работу по общественному обсуждению проекта реконструкции, ведем консультации с крупными проектными организациями. Театр оперы и балета должен стать центром проведения фестивальных мероприятий международного уровня, а его территория — любимым местом отдыха для наших жителей», — прокомментировала поручения Главы республики министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова.

Кроме того, ведомству предстоит завершить работы в Чувашской государственной филармонии и ввести ее в эксплуатацию уже в этом году. В части поручений Олега Николаева в области развития культуры поставлены задачи по популяризации чувашской вышивки как регионального бренда и созданию национальной школы вышивки, а также по решению вопроса эффективности работы сельских клубов и подготовки кадров для учреждений культуры.

Добавим, в прошлом году в рамках 100-летия Чувашской автономии в республике была проведена масштабная работа по строительству и ремонту объектов культуры. Построены 3 новых сельских клуба, отремонтированы почти 270 учреждений культуры, отреставрированы 8 объектов культурного наследия.

чувашинформ.рф