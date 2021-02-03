Дерево — символ жизни. Дерево — символ семьи. Дерево — символ родного дома.

2 февраля в отделе ЗАГС администрации города Шумерля «Дерево новорожденных – 2021» пополнилось новыми именами: Ярослав, Александра и Валерия.

Ярослав, в переводе с древнерусского, означает сильный, мощный, энергичный. Александра — значит целеустремленная, коммуникабельная, обаятельная. Валерия... В переводе с латинского означает силу, энергичность, ум и красоту.

Сотрудники отдела ЗАГС поздравили родителей новорождённых шумерлинцев и пожелали им крепкого здоровья, добрых семейных отношений, вырастить своих детей трудолюбивыми, жизнерадостными, чуткими и внимательными.

gshum.cap.ru