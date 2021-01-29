Через четыре года здесь будет город- ... санаторий?

Практически весь прошлый год Чувашия возглавляла экологический рейтинг регионов ПФО и входила в десятку экологически благополучных регионов Национального экологического рейтинга по оценке общероссийской общественной организации «Зеленый патруль». Стоит добавить, что такое наблюдается не первый год.



Кто-то увидит в этом факте скорее неразвитость промпроизводства, чем заботу человека о природе. А кого-то вполне удовлетворяет провинциальная тишина, возможность дышать чистым воздухом, пить родниковую воду, наслаждаться естественными пейзажами, отдыхать на водоемах и в лесах. И раз природа дала нам такие богатства, то почему бы не использовать их во благо здоровья людей и, что немаловажно, экономики региона?



Примерно такой целью задались разработчики проекта государственной программы Чувашии по развитию санаторно-курортного комплекса. В республике сегодня действуют 13 санаторно-курортных организаций, но сосредоточены они в основном вокруг Чебоксар. А ведь природно-лечебный потенциал есть у многих городов и районов: различные виды минеральных вод, лечебные грязи, климатические условия, наконец. И их тоже можно включить в республиканский проект по развитию санаторно-курортного направления – и своих жителей подлечить, и медицинский туризм развить, и доходы местных бюджетов пополнить.



Живописный сурский берег, центральный парк Шумерли, территория детского лагеря «Соснячок» уже были осмотрены в декабре 2020 года ведущим научным сотрудником Института усовершенствования врачей, секретарем республиканской рабочей группы по разработке проекта госпрограммы Николаем Сурковым на предмет возможного признания территорий лечебно-оздоровительной местностью. А 25 января в администрации города с его участием состоялось совещание по организации альтернативного водоснабжения Шумерли, т.к. качественная питьевая вода – одно из основных условий вступления в программу. Как отметил Николай Сурков, основная задача на данном этапе – выявить количество артезианских скважин в Шумерле, обследовать их и оформить на них паспорта. Затем можно продолжить исследования на наличие лечебных грязей и других курортных факторов. Следующим шагом станет подготовка научно-обоснованного доклада с описанием необходимых мер по улучшению положения дел, затем – подготовка проекта, его широкое обсуждение и выход на Высший экономический совет Чувашии. В случае одобрения проекта его представят на федеральном уровне, откуда и планируется финансирование. Стоит сказать, что подобные исследования санаторно-курортного потенциала будут проводиться и в других муниципалитетах республики.



Как известно, на территории города артезианской водой массово пользовались издавна и в бытовых, и в промышленных целях, были целые производства напитков на основе подземных вод, применялась она в профилакториях комбината и машзавода. Однако со временем ряд предприятий и организаций прекратил свое существование, водозабор с водоочистной станцией могли обеспечить нужды города, требования к качеству воды из артскважин повысились. Это привело к тому, что из более 100 скважин большинство оказалось заброшенными, засыпанными и никому не нужными. По словам директора МУП «Чистая вода» Александра Власова, в настоящее время, помимо Суры, воду городу могли бы дать 14 лицензированных скважин, из которых активно в работе находится только половина. Но вода практически в каждой из них не соответствует нормам по нескольким показателям — повышено содержание бора, железа, лития, жесткости, что требует внедрения специальных методов очистки либо смешивания с уже очищенной сурской водой в резервуарах, как это сейчас делается на скважине в д. Шумерле, питающей часть города. Руководитель республиканской рабочей группы согласился, что в любом случае потребуется применение современных методов очистки подземных вод, а еще – замена водопроводных сетей, по которым будет подаваться питьевая вода.



Конечно, у участников совещания возникло немало вопросов и о целесообразности планируемых исследований, и об источниках их финансирования. Однако, как заметил глава администрации Валерий Шигашев, сделать это нужно. Альтернативные источники для организации питьевого водоснабжения городу уже необходимы ввиду растущих проблем с заиливанием и запесковыванием шумерлинского участка Суры, а также загрязнением речных вод. Если исследования покажут, что использовать артезианскую воду для питьевых нужд нельзя, тогда все силы будут брошены на сурский водозабор и водоочистку. Тем более определенные шаги в этом направлении уже делаются: в Минстрой Чувашии подана заявка на модернизацию действующих водозаборных и водоочистных сооружений.

Наталья Игнатьева.