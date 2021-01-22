15 января — день памяти преподобного Серафима Саровского — шумерлинские православные отметили престольный праздник. В день преставления и второго обретения мощей преподобного Серафима, Саровского Чудотворца, в городском храме, посвященном святому, Божественную литургию совершил Высокопреосвященнейший Савватий, митрополит Чебоксарский и Чувашский, глава Чувашской митрополии.



По окончании литургии митрополит обратился к собравшимся на богослужение с Архипастырским словом, поздравил прихожан

с праздником, преподал каждому благословение.



Владыка также вручил воспитанникам воскресной школы при храме — победителям и участникам конкурса «Рождественский вертеп», который проходил по его благословению, — дипломы и призы.

Далее митрополит Савватий вместе со священнослужителями и главой администрации Шумерли Валерием Шигашевым побывал на строительной площадке возводимого в городе храма святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Марина Ветликова.