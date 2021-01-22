Почему поступить в ЧувГУ в 2021 году будет легче?

Топ-3 новых правил приема от Дмитрия Заграничного

Дмитрий Заграничный пока еще студент, но уже известен далеко за пределами вуза и даже региона. Он закончил школу в Батыревском районе Чувашии, бакалавр направления информатики и вычислительной техники, профсоюзный лидер, один из 100 лучших выпускников университета 2019 года, участник команды КВН «Сборная ЧГУ», побывавшей в эфире Первого канала. Сейчас учится на втором курсе магистратуры факультета информатики и вычислительной техники (ФИВТ), идёт на «красный» диплом.

Полтора года работал по специальности в ООО «НПП «ДИНАМИКА», теперь пробует себя в качестве художественного руководителя Дворца культуры ЧувГУ. Сегодня Дмитрий сравнит изменения, которые были внесены в правила приема 2021 года.

Дмитрий, почему ты выбрал именно Чувашский государственный университет?

Лично для меня основным признаком студенчества была творческая атмосфера, а не исключительно учеба. В школе участвовал в КВН и видел, что в ЧувГУ он очень развит. Потом побывал на «Студенческой весне» в вузе и решил, что буду учиться только здесь. Уже студентом я проявил себя на конкурсах, побывал на различных студенческих форумах и в итоге, благодаря университету, попал на Первый канал. В вузе много тех, кто серьезно занимается учебой — открыты более 20 современных лабораторий, практика проходит на производстве, но мне важно было и самовыражение в творчестве.

Ты поступал в 2015 году, для абитуриентов 2021 года есть серьезные изменения в правилах приема. Что тебе кажется особенно своевременным?

Выделю несколько важных пунктов, которые сильно облегчают жизнь поступающим.

Результаты экзаменов.

Раньше при поступлении на ФИВТ принимали результаты ЕГЭ только по русскому языку, математике и физике. В этом году поступающие на наш факультет могут сдавать на выбор физику или информатику. На других факультетах тоже есть возможность подавать результаты экзаменов на выбор, все варианты есть на новом сайте для поступающих.

Кстати, раньше можно было подавать документы в одном вузе только на 3 направления обучения, а сейчас в ЧувГУ минимальное количество направлений – 3, а максимальное – 10. Подача документов для поступления.

Я, чтобы подать документы в вуз, ездил из Батырево в Чебоксары. Сейчас прямо из дома можно загрузить их через «Личный кабинет поступающего» в электронном виде. Как и раньше, можно отправить пакет документов через Почту России или, как я 6 лет назад, лично привезти их в приемную комиссию вуза. Сейчас я бы выбрал первый вариант – быстро, удобно, современно.

Кстати, очень правильное решение ЧувГУ — рейтинги абитуриентов: после запуска «Личного кабинета» вуз сразу стал размещать данные о количестве абитуриентов на конкретную специальность и их баллы в режиме онлайн. Так можно быстро понять, какие у каждого поступающего шансы на зачисление по данному направлению, что очень даже хорошо. Ожидание результатов зачисления.

Я со своими баллами за ЕГЭ сразу прошел в первую волну зачисления, а некоторые знакомые надеялись на вторую, а в итоге не поступили, куда хотели. В 2021 году будет всего одна волна зачисления, и надо будет успеть вовремя подать все документы. Но… у поступающих есть «Личный кабинет», есть рейтинг, и делать выбор в пользу какой-то специальности с такими исходными намного легче.

Хотя, если после основного этапа зачисления останутся незаполненные места, вуз может провести дополнительное зачисление на основании конкурсных списков.

Спасибо, Дмитрий, всё очень понятно рассказал. Что пожелаешь абитуриентам?

Выбирайте вуз сердцем и с широкими возможностями для развития.

P.S. Все вопросы о поступлении можно задать по бесплатному телефону горячей линии приемной комиссии 8-800-550-79-88 или в группе «ВКонтакте» https://vk.com/priemkomchgu.