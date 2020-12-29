Проблема недостроя по проспекту Тракторостроителей в Чебоксарах близка к решению

По результатам проведенной проверки 28 декабря Минстрой Чувашии выдал заключение о соответствии построенного объекта долевого строительства – позиция 42 по пр. Тракторостроителей в Чебоксарах – требованиям проектной документации, в том числе энергетической эффективности и оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергоресурсов.

Застройщик позиции ООО «Гранит СК» начал возводить дом еще в 2016 году, однако разрешение на строительство многократно продлевалось.

В настоящее время застройщику необходимо получить в администрации города Чебоксары разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. После постановки жилого дома на кадастровый учет дольщикам будут переданы долгожданные квартиры.

В ноябре представители Минстроя Чувашии уже проводили встречу по этому вопросу. Тогда застройщику было указано, что ввод объекта возможен только после устранения всех замечаний государственного строительного надзора, в частности укрепления склона оврага. «Это делается в целях безопасности самих же жителей, чтобы обезопасить будущих жильцов от сползания дома», – подчеркнул тогда первый заместитель министра строительства Чувашии Владимир Максимов.

Отметим, что встречи с дольщиками проблемных объектов проводятся Минстроем Чувашии еженедельно по пятницам. Решение вопроса недостроев находится на контролеГлавы Чувашии Олега Николаева.

Источник: чувашинформ.рф