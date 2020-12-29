В селе Аликово завершилось строительство 25-метрового плавательного бассейна

29 декабря техническую готовность объекта к вводу в эксплуатацию проверил министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров. Возвели бассейн по федеральному проекту «Спорт – норма жизни».

Новый спортивный объект построен при муниципальной детско-юношеский спортивной школе «Хелхем» и соединён с ним тёплым переходом. Строительные работы начались в мае 2020 года. В состав нового спортсооружения входят 25-метровый плавательный бассейн с четырьмя дорожками, раздевалки с душевыми, зал «сухой разминки», помещения для методических и учебных занятий, медицинский кабинет и другие административные помещения. На втором этаже сделаны трибуны для зрителей. Одновременно здесь могут заниматься плаванием более 30 человек.

Объект полностью адаптирован для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья. Для маломобильных групп населения установлен вертикальный подъёмник при входе в здание бассейна, а также специальный лифт на второй этаж. Кроме того, бассейн оснащён мобильным подъемником, с её помощью можно переместить маломобильного человека в чашу бассейна.

Министр Василий Петров высоко оценил качество выполненных работ. Он выразил уверенность, что после ввода в эксплуатацию этого объекта муниципальная спортивная школа станет центром притяжения не только молодёжи, но и лиц старшего возраста. Окончательно бассейн сдадут в середине января.

«В настоящее время все строительные работы уже завершены, идёт процедура подготовки документов к вводу в эксплуатацию», — отметил региональный министр.

«Я уверен, что жители Аликовского района с большим удовольствием будут здесь плавать, укреплять своё здоровье. Непременно будет открыто отделение плавания, будут реализовываться Указы Главы республики по бесплатному обучению плаванию школьников младших классов, а также созданы условия для посещения лицами старшего возраста в часы минимальной загрузки спортивного объекта», — продолжил он.

Василий Петров также подчеркнул, что в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 2020 году в Чувашии выполнены все запланированные мероприятия. Федеральные средства освоены в полном объёме.

Источник: чувашинформ.рф