Гимназисты собрали 4 тонны макулатуры

Волонтеры-экологи, педагоги гимназии № 8, обучающиеся и родители приняли активное участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл. Совместными усилиями удалось собрать более 4 тонн бумажного сырья, которое отправили на переработку.

Самыми активными в сборе макулатуры оказались первоклассники гимназии. Учащиеся 1А класса проводили беседы с ребятами из параллельных классов о раздельном сборе сырья, раздавали памятки. В этом им помогли волонтеры экологического направления школы. После бесед устроили соревнования по сбору макулатуры.



Также в гимназии организован пункт для раздельного сбора мусора. Волонтеры-экологи начали с малого: в фойе 1-го этажа расставили коробки для макулатуры, «добрых крышечек», батареек. Кроме этого, добровольцы провели в классах экологические уроки.



Л. Бочарова, педагог гимназии № 8.