Пусть будут улицы светлыми!

В Шумерле наряду с заменой светильников на линиях уличного освещения проводится комплексный ремонт и монтаж новых линий наружного освещения.



Согласно заключенному с ООО «Электромонтаж» муниципальному контракту ведется монтаж линии наружного освещения по ул. Крупской и установка светильников по ул. Футболка. Работы будут завершены до 20 декабря.



Общая протяженность линий наружного освещения в городе — более 52 км. Количество светильников, установленных на линиях уличного освещения, официально зарегистрированных и переданных МУП «Шумерлинские городские электрические сети», составляет 1320 единиц. В ходе проведенной инвентаризации выявлены наиболее сложные участки, где в первую очередь были заменены светильники.

Работы по освещению будут продолжены согласно утвержденной «дорожной карте».



В ближайшее время планируется осветить участок дороги по ул. Пролетарской — от ул. Горького до здания Энергосбыта, по ул. К. Маркса — от ул. Октябрьской до ул. Щербакова.



Управление градостроительства и городского хозяйства.

Справочно

Наружное освещение смонтировано на 64 улицах либо участках улиц Шумерли, на 61 – освещение отсутствует.



Помимо 1320 светильников, обслуживаемых МУП «ШГЭС», городские улицы освещают светильники, принадлежащие организациям и обслуживаемые ими (АО «КАФ», АО «ШЗСА», ж/д вокзал, ФОК «Олимп»), и светильники дворового освещения, обслуживаемые управляющими компаниями, а также светильники, смонтированные на абонентских линиях электропередач, принадлежащие частным лицам.



Основной тип используемых светильников — прожекторы с натриевыми лампами, имеется значительное количество светильников с ртутными лампами высокого давления, не являющиеся энергосберегающими. Доля современных светодиодных светильников – менее 10 % от всего количества светильников уличного освещения (на участках улиц Коммунальной, Октябрьской, в сквере Победы).