Хотите открыть свое дело и получить грант? Бизнес-инкубатор подскажет, как это сделать

Есть идея социально ориентированного проекта? Хотите привлечь грантовое финансирование под свой проект?

Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики, Республиканский бизнес-инкубатор центра «Мой бизнес» совместно с АНО «Центр развития туризма» и Общенациональным союзом некоммерческих организаций приглашают всех желающих принять участие в Школе грантового менеджмента «Открой свое дело».

Форум пройдет с 18 по 19 декабря 2020 года.

Цель форума – научить участников выстраивать в некоммерческих организациях комплексную систему грантового менеджмента для новых социально ориентированных инициатив.

Спикер мероприятия: Анатолий Ганин - исполнительный директор ассоциации Союз некоммерческих организаций по консолидации, поддержке, сотрудничеству и развитию общественных институтов «Общенациональный союз некоммерческих организаций».

Анатолий Ганин поделится своим уникальным опытом, который он структурировал в авторскую методику построения комплексной системы грантового менеджмента в некоммерческой организации от «А» до «Я».

Участие в форуме позволит получить уникальные знания от лучших практиков: вы научитесь с нуля оформлять грантовый проект по специальным методикам Союза НКО, узнаете о 68 источниках финансирования социальных проектов, сможете выстроить систему грантовой активности для ваших проектов, а также ознакомитесь с юридическими и финансовыми аспектами, узнаете как разработать маркетинговую стратегию социально-предпринимательского проекта и научитесь составлять бизнес-план социального предприятия.

Станьте участником форума и внедряйте в свою организацию систему грантового менеджмента с результатом привлечения средств на ваши проекты сразу же, как только получите знания!

Мероприятие будет проходить в конференц-зале центра «Мой бизнес» по адресу: г. Чебоксары, пр. Ленина, д. 12 «Б» и в онлайн-формате на платформе Zoom.

Ознакомиться с программой и пройти регистрацию можно по ссылке: https://www.school.rosnko.ru/forum_shgm

Телефон для справок: 8 (8352) 499-995, доб. 202 (Александра).

Министерство экономического развития и имущественных отношений Чувашской Республики