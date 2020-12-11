Здоровое питание – нет ничего важнее

Забота о семьях с детьми, о здоровье подрастающего поколения в стране относится к числу национальных приоритетов. Одним из существенных мер поддержки семей стало обеспечение учеников начальных классов бесплатным горячим питанием. С 1 сентября этого года на питание младшеклассников средства выделяет государство.



Тема горячего школьного питания находится под пристальным вниманием и Главы Чувашии Олега Николаева. За короткое время на уровне республики были рассмотрены и откорректированы многие моменты организации питания школьников. Олег Николаев лично занимался вопросом введения в детское меню дополнительных блюд.



Во время осенних каникул для образовательных учреждений Шумерли и Шумерлинского района в чебоксарской школе прошёл семинар-практикум. А 4 декабря межведоственная рабочая группа провела мониторинг организации питания в городских школах.

Особенностями организации питания шумерлинских школьников с нами поделилась Наталья БАДИНА, директор предприятия общественного питания «Звезда».

Наталья Федоровна, сколько лет вы занимаетесь организацией школьного питания? Расскажите о вашей работе.

В сфере общественного питания работаю с 1985 года, а в школьном питании — с 2000 года. С 1 января 2012 года занимаюсь непосредственно организацией питания в образовательных учреждениях Шумерли. В нашей организации всего 27 работников, обслуживаем пять городских школ.

Изменилось ли школьное питание за последние годы?

В 2012 году, когда мы пришли в школы, начали предпринимать шаги для того, чтобы разнообразить меню. Стали постепенно внедрять формы шведского стола, т.е. давать возможность детям выбрать разные блюда.

До сентября этого года в приготовлении блюд руководствовались 10-дневным меню, разработанным Шумерлинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора. Оно было составлено с учетом возрастных особенностей школьников для двух возрастных категорий – для детей с 7 до 11 лет и с 12 и старше. По этому меню готовили и в школьных летних лагерях.

С начала нового учебного года для детей младшего звена мы стали готовить по утвержденному 12-дневному меню, согласованному с Управлением Роспортребнадзора Чувашии и прошедшему экспертизу. В принципе, новое меню не особо отличается от предыдущего. С учетом возраста обучающихся и в этом меню соблюдена масса порций, их пищевая и энергетическая ценность, суточная потребность в основных витаминах и минеральных веществах. Согласно новому меню нами разработаны технические карточки.

Ситуация с пандемией внесла коррективы и в нашу работу. Организация питания в форме шведского стола для детей 12 лет и старше немножко отошла на задний план. Тем не менее, стараемся включить в меню разные блюда, чтобы у детей была возможность выбора. Накануне или с утра предлагаем им 3 варианта блюд. С учетом их предпочтения составляются заявки, и к их приходу кухонные работники заранее накрывают столы с учетом всех противоэпидемических мер.

До сентября этого года в приготовлении блюд руководствовались 10-дневным меню, разработанным Шумерлинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора. Оно было составлено с учетом возрастных особенностей школьников для двух возрастных категорий – для детей с 7 до 11 лет и с 12 и старше. По этому меню готовили и в школьных летних лагерях. С начала нового учебного года для детей младшего звена мы стали готовить по утвержденному 12-дневному меню, согласованному с Управлением Роспортребнадзора Чувашии и прошедшему экспертизу. В принципе, новое меню не особо отличается от предыдущего. С учетом возраста обучающихся и в этом меню соблюдена масса порций, их пищевая и энергетическая ценность, суточная потребность в основных витаминах и минеральных веществах. Согласно новому меню нами разработаны технические карточки. Ситуация с пандемией внесла коррективы и в нашу работу. Организация питания в форме шведского стола для детей 12 лет и старше немножко отошла на задний план. Тем не менее, стараемся включить в меню разные блюда, чтобы у детей была возможность выбора. Накануне или с утра предлагаем им 3 варианта блюд. С учетом их предпочтения составляются заявки, и к их приходу кухонные работники заранее накрывают столы с учетом всех противоэпидемических мер. С этого года младшеклассники питаются бесплатно. Как отразилось на вашей работе это нововведение?

На нашей работе это никак не отразилось, так как за родительскую плату питались всегда почти все ученики младшего звена, как и сейчас. Однако, надо признать, для семей такая государственная мера поддержки существенна и ощутима. А на организаторов школьного питания легла дополнительная нагрузка. Нам надо детям, в соответствии с меню, давать и соки, и фрукты. Мы должны обеспечить детей питанием согласно меню и суметь уложиться в определенную сумму. А ведь цены на продукты растут изо дня в день. Цена усиленного завтрака и обеда одинакова – 52 рубля 36 копеек.

Каков охват школьников города горячим питанием? Что больше всего любят кушать дети?

Мы стараемся, чтобы школьные блюда были не только полезными, но и вкусными. Тому, что дети любят кушать в школьных столовых, способствует и предлагаемое нами разнообразное меню, и включение в рацион соков и фруктов. Дети менее охотно едят супы, а вот каши, блюда из макаронных изделий и картофеля с мясными изделиями им очень нравятся. К тому же, в осенне-зимний период у нас идет витаминизация блюд, медсестры по специальной инструкции добавляют витамины в компоты. Сегодня, в основном, дети полностью съедают свои порции, что нас очень радует.

Ранее как-то приходилось слышать жалобы родителей, что в столовых предлагают детям недостаточно теплую еду. Существует ли сегодня такая проблема?

Сегодня такой проблемы, можно сказать, и нет. В первой половине дня для обучающихся в первую смену повара готовят, в основном, каши, а к 13 часам они готовят первые, вторые блюда. Мы придерживаемся нормативов, по которым с момента приготовления блюда не должно пройти более 2 с половиной часов. Все блюда подаются с плит. К тому же сегодня во всех школьных столовых есть мармиты для поддержания блюд в горячем виде. Бывает, что учитель задержит детей с урока, а столы уже накрыты. Тут уж блюда действительно могут остыть до прихода детей. Я сама была свидетелем такого случая. У нас систематически проходят проверки Роспотребнадзора, в том числе измеряется температура подаваемых блюд.

Меняются ли школьные столовые, условия работы поваров и кухонных работников?

В последние годы школьные столовые поменялись кардинально. Три года назад в программу модернизации пищеблоков вошла гимназия № 8, затем школы № 2, № 1. В столовых были сделаны капитальные ремонты, заменены оборудование и мебель. В этом году полностью обновилась столовая школы № 6. Сейчас в рамках модернизации кухонного оборудования и улучшения всех технологических процессов в пищеблоках образовательных учреждений идет замена кухонного оборудования. В ноябре полностью обновился пищеблок школы № 3. Поступают просудомоечные машины, ванны, плиты, современные холодильные шкафы, витрины. Сегодня во всех школьных пищеблоках имеются пароконвектоматы, которые позволяют многие блюда готовить на пару, а не жарить. В настоящее время созданы все условия для приготовления вкусной и полезной еды.

Не возникает ли проблем с закупкой качественных продуктов?

Проблем с поставкой качественной продукции у нас нет, так как мы уже много лет сотрудничаем с проверенными поставщиками. Второй год работаем в электронной программе «Меркурий». Это федеральная государственная информационная система в области ветеринарии, которая создана для обеспечения прослеживаемости подконтрольных товаров, оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов, регистрации результатов ветеринарно-санитарной экспертизы, а также для других целей. Поставщики тоже работают в этой системе. Здесь мы видим все декларации, ветеринарные свидетельства. Работа данной системы полностью налажена, прослеживается вся цепочка поставки товара – от производителя до конечного потребителя.

4 декабря межведомственная рабочая группа провела мониторинг организации питания в школах города Шумерли. Вы получили какие-то рекомендации по итогам проверки?

Были незначительные замечания в адрес руководителей школ, которые сразу же устранены. Что касается непосредственно работы пищеблока, особых замечаний не было. Проверены бракеражные журналы поступающих продуктов, декларации и сертификаты, инструкции, соответствие блюд меню. Рабочая группа также интересовалась, как дезинфицируется посуда и какими средствами. Единственное, было предложено упростить заполнение бракеражного журнала, чтобы снять лишнюю нагрузку со старших поваров. Нашу работу группа оценила и даже вышла с вопросом: а не хотим ли мы взять районные школы, чтобы в них наладить работу?

Предприятия общепита в связи с пандемией столкнулись с определенными трудностями в организации питания. Как вы приспособились к новым условиям работы? С какими трудностями столкнулись?

В организации питания особых трудностей не было. Увеличились расходы, появилась дополнительная финансовая нагрузка — закупка средств индивидуальной защиты для персонала: масок, которые надо часто менять, перчаток, также вёдер для их утилизации, дезсредства. Постоянно пополняем запасы необходимых в условиях пандемии средств.

Что бы вы пожелали родителям школьников?

Прививать детям культуру питания. Она должна пропагандироваться не только на уровне школы, но и дома. Видим, как некоторые дети с удовольствием едят супы и каши, а некоторые категорически отодвигают тарелки. Конечно, тут влияют и вкусовые предпочтения, они у всех разные. Тем не менее, считаю, что нужно и дома заинтересовывать детей здоровой едой, не уставать убеждать и объяснять, что для растущего организма ничего полезнее и лучше нет.

Марина Ветликова.