Здоровое питание – нет ничего важнее

Забота о семьях с детьми, о здоровье подрастающего поколения в стране относится к числу национальных приоритетов. Одним из существенных мер поддержки семей стало обеспечение учеников начальных классов бесплатным горячим питанием. С 1 сентября этого года на питание младшеклассников средства выделяет государство.
Тема горячего школьного питания находится под пристальным вниманием и Главы Чувашии Олега Николаева. За короткое время на уровне республики были рассмотрены и откорректированы многие моменты организации питания школьников. Олег Николаев лично занимался вопросом введения в детское меню дополнительных блюд.
Во время осенних каникул для образовательных учреждений Шумерли и Шумерлинского района в чебоксарской школе прошёл семинар-практикум. А 4 декабря межведоственная рабочая группа провела мониторинг организации питания в городских школах.
Особенностями организации питания шумерлинских школьников с нами поделилась Наталья БАДИНА, директор предприятия общественного питания «Звезда».
- Наталья Федоровна, сколько лет вы занимаетесь организацией школьного питания? Расскажите о вашей работе.
- В сфере общественного питания работаю с 1985 года, а в школьном питании — с 2000 года. С 1 января 2012 года занимаюсь непосредственно организацией питания в образовательных учреждениях Шумерли. В нашей организации всего 27 работников, обслуживаем пять городских школ.
- Изменилось ли школьное питание за последние годы?
- В 2012 году, когда мы пришли в школы, начали предпринимать шаги для того, чтобы разнообразить меню. Стали постепенно внедрять формы шведского стола, т.е. давать возможность детям выбрать разные блюда.
До сентября этого года в приготовлении блюд руководствовались 10-дневным меню, разработанным Шумерлинским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора. Оно было составлено с учетом возрастных особенностей школьников для двух возрастных категорий – для детей с 7 до 11 лет и с 12 и старше. По этому меню готовили и в школьных летних лагерях.
С начала нового учебного года для детей младшего звена мы стали готовить по утвержденному 12-дневному меню, согласованному с Управлением Роспортребнадзора Чувашии и прошедшему экспертизу. В принципе, новое меню не особо отличается от предыдущего. С учетом возраста обучающихся и в этом меню соблюдена масса порций, их пищевая и энергетическая ценность, суточная потребность в основных витаминах и минеральных веществах. Согласно новому меню нами разработаны технические карточки.
Ситуация с пандемией внесла коррективы и в нашу работу. Организация питания в форме шведского стола для детей 12 лет и старше немножко отошла на задний план. Тем не менее, стараемся включить в меню разные блюда, чтобы у детей была возможность выбора. Накануне или с утра предлагаем им 3 варианта блюд. С учетом их предпочтения составляются заявки, и к их приходу кухонные работники заранее накрывают столы с учетом всех противоэпидемических мер.
- С этого года младшеклассники питаются бесплатно. Как отразилось на вашей работе это нововведение?
- На нашей работе это никак не отразилось, так как за родительскую плату питались всегда почти все ученики младшего звена, как и сейчас. Однако, надо признать, для семей такая государственная мера поддержки существенна и ощутима. А на организаторов школьного питания легла дополнительная нагрузка. Нам надо детям, в соответствии с меню, давать и соки, и фрукты. Мы должны обеспечить детей питанием согласно меню и суметь уложиться в определенную сумму. А ведь цены на продукты растут изо дня в день. Цена усиленного завтрака и обеда одинакова – 52 рубля 36 копеек.
- Каков охват школьников города горячим питанием? Что больше всего любят кушать дети?
- Мы стараемся, чтобы школьные блюда были не только полезными, но и вкусными. Тому, что дети любят кушать в школьных столовых, способствует и предлагаемое нами разнообразное меню, и включение в рацион соков и фруктов. Дети менее охотно едят супы, а вот каши, блюда из макаронных изделий и картофеля с мясными изделиями им очень нравятся. К тому же, в осенне-зимний период у нас идет витаминизация блюд, медсестры по специальной инструкции добавляют витамины в компоты. Сегодня, в основном, дети полностью съедают свои порции, что нас очень радует.
- Ранее как-то приходилось слышать жалобы родителей, что в столовых предлагают детям недостаточно теплую еду. Существует ли сегодня такая проблема?
- Сегодня такой проблемы, можно сказать, и нет. В первой половине дня для обучающихся в первую смену повара готовят, в основном, каши, а к 13 часам они готовят первые, вторые блюда. Мы придерживаемся нормативов, по которым с момента приготовления блюда не должно пройти более 2 с половиной часов. Все блюда подаются с плит. К тому же сегодня во всех школьных столовых есть мармиты для поддержания блюд в горячем виде. Бывает, что учитель задержит детей с урока, а столы уже накрыты. Тут уж блюда действительно могут остыть до прихода детей. Я сама была свидетелем такого случая. У нас систематически проходят проверки Роспотребнадзора, в том числе измеряется температура подаваемых блюд.
- Меняются ли школьные столовые, условия работы поваров и кухонных работников?
- В последние годы школьные столовые поменялись кардинально. Три года назад в программу модернизации пищеблоков вошла гимназия № 8, затем школы № 2, № 1. В столовых были сделаны капитальные ремонты, заменены оборудование и мебель. В этом году полностью обновилась столовая школы № 6. Сейчас в рамках модернизации кухонного оборудования и улучшения всех технологических процессов в пищеблоках образовательных учреждений идет замена кухонного оборудования. В ноябре полностью обновился пищеблок школы № 3. Поступают просудомоечные машины, ванны, плиты, современные холодильные шкафы, витрины. Сегодня во всех школьных пищеблоках имеются пароконвектоматы, которые позволяют многие блюда готовить на пару, а не жарить. В настоящее время созданы все условия для приготовления вкусной и полезной еды.
- Не возникает ли проблем с закупкой качественных продуктов?
- Проблем с поставкой качественной продукции у нас нет, так как мы уже много лет сотрудничаем с проверенными поставщиками. Второй год работаем в электронной программе «Меркурий». Это федеральная государственная информационная система в области ветеринарии, которая создана для обеспечения прослеживаемости подконтрольных товаров, оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов, регистрации результатов ветеринарно-санитарной экспертизы, а также для других целей. Поставщики тоже работают в этой системе. Здесь мы видим все декларации, ветеринарные свидетельства. Работа данной системы полностью налажена, прослеживается вся цепочка поставки товара – от производителя до конечного потребителя.
- 4 декабря межведомственная рабочая группа провела мониторинг организации питания в школах города Шумерли. Вы получили какие-то рекомендации по итогам проверки?
- Были незначительные замечания в адрес руководителей школ, которые сразу же устранены. Что касается непосредственно работы пищеблока, особых замечаний не было. Проверены бракеражные журналы поступающих продуктов, декларации и сертификаты, инструкции, соответствие блюд меню. Рабочая группа также интересовалась, как дезинфицируется посуда и какими средствами. Единственное, было предложено упростить заполнение бракеражного журнала, чтобы снять лишнюю нагрузку со старших поваров. Нашу работу группа оценила и даже вышла с вопросом: а не хотим ли мы взять районные школы, чтобы в них наладить работу?
- Предприятия общепита в связи с пандемией столкнулись с определенными трудностями в организации питания. Как вы приспособились к новым условиям работы? С какими трудностями столкнулись?
- В организации питания особых трудностей не было. Увеличились расходы, появилась дополнительная финансовая нагрузка — закупка средств индивидуальной защиты для персонала: масок, которые надо часто менять, перчаток, также вёдер для их утилизации, дезсредства. Постоянно пополняем запасы необходимых в условиях пандемии средств.
- Что бы вы пожелали родителям школьников?
- Прививать детям культуру питания. Она должна пропагандироваться не только на уровне школы, но и дома. Видим, как некоторые дети с удовольствием едят супы и каши, а некоторые категорически отодвигают тарелки. Конечно, тут влияют и вкусовые предпочтения, они у всех разные. Тем не менее, считаю, что нужно и дома заинтересовывать детей здоровой едой, не уставать убеждать и объяснять, что для растущего организма ничего полезнее и лучше нет.
Марина Ветликова.
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