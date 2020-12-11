В ожидании новоселья

Саланчикская детская музыкальная школа была открыта в октябре 1973 года. Годом ранее на отведенной территории, рядом с сельским клубом, было построено деревянное здание будущего храма музыки для детей. К открытию была приобретена мебель, музыкальные инструменты, учебная литература.



Первым директором и фактическим основателем ДМШ был уроженец Верхней Кумашки, выпускник музыкального отделения Канашского педучилища, теперь уже легендарный Валерий Алексеевич Павлов. За короткое время он сформировал коллектив профессионалов и за 30 лет своего самоотверженного служения музыке и педагогике воспитал не одну сотню способных ребят.



Как дань уважения и памяти с 2004 года Саланчикская детская музыкальная школа носит имя своего основателя, заслуженного работника культуры Российской Федерации и Чувашской Республики В.А. Павлова.



Сегодня образовательная деятельность ДМШ осуществляется как в Саланчике, так и в четырех филиалах, расположенных в деревне Шумерле, Нижней Кумашке, Туванах и Юманаях. На отделениях народных инструментов (классы баяна, аккордеона, гитары, домры, балалайки), фортепиано и эстрадного вокала в этом учебном году обучаются 54 ребенка.



Долгие годы здание музыкальной школы в Саланчике вполне соответствовало своему предназначению. Но со временем всё более назревала необходимость в современном, комфортном и приспособленном для занятий музыкой помещении. Деревянное здание учреждения давно не соответствует требованиям СанПиНа — отапливается на твердом топливе, нет туалетов, отсутствует система канализации, водоснабжение требует капитального ремонта и пр. Без элементарных удобств оно устарело и морально, и физически. Трудно не согласиться, что очень сложно прививать любовь к прекрасному в тех условиях, которые совершенно этому не соответствуют.



К огромному сожалению, здесь не было ни капитальных ремонтов, ни реконструкций. За десятки лет всё, конечно, устарело. Лишь в 2004 году при проведении косметического ремонта была обустроена небольшая сцена, переоборудована котельная.



В прошлом году руководством района, наконец, было принято решение о переводе «музыкалки» в здание бывшей школы, где на протяжении нескольких лет расположены администрация поселения, сельский клуб и библиотека. В Минкультуры Чувашии был направлен соответствующий пакет документов для конкурсного отбора объектов культуры на финансирование капитального ремонта в 2020 году.



В итоге денежные средства на проведение капитального ремонта Саланчикской ДМШ были выделены в рамках государственной программы Чувашской Республики «Развитие культуры и туризма». Общая стоимость работ составила 2 млн 998 тыс. рублей, в том числе за счет республиканского бюджета — 2 млн 848 тыс. рублей, за счет бюджета района – 149 тыс. 905 рублей.



Проектирование капитального ремонта осуществила проектная организация ООО «Проектный институт «Суварстройпроект» (г. Чебоксары). В середине сентября подрядчик — ООО «Альтернатива» (г. Ядрин) — приступил к выполнению работ. Под музыкальную школу переоборудовано левое крыло первого этажа бывшей школы: обустроено три учебных класса для индивидуальных и групповых занятий, актовый зал, гардеробная, санузлы для обучающихся и персонала, вспомогательные помещения, обустроена входная группа с учетом требований для маломобильных граждан, выполнена отмостка по периметру здания, обшит цоколь, произведена замена полов, дверей, оконных блоков, замена электропроводки, приборов освещения, системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации, обустроена шумоизоляция стен, смонтирован подвесной потолок, выполнены другие виды работ.



На сэкономленные после проведения аукциона денежные средства в размере 61 тыс. 618 руб. ООО «Системы пожарной безопасности» был осуществлен монтаж пожарной сигнализации и системы управления эвакуацией.



Для оснащения музыкальной школы еще в 2019 году была закуплена мебель и музыкальное оборудование на сумму 2 млн 304 тыс. рублей. Тогда были приобретены ноутбуки, столы, стулья, гитары, баяны, музыкальные центры, синтезаторы и прочее оборудование.

В этом году за счет субсидии, выделенной из республиканского бюджета на укрепление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств, району были направлены 600 тыс. рублей (с софинансированием из местного бюджета в размере 31 тыс. 600 руб.), на которые приобретены три цифровых фортепиано, две балалайки, три баяна, две домры.



Теперь педагогов, ребят и их родителей волнует вопрос: когда музыкальная школа справит новоселье? Как газете разъяснили в отделе образования, спорта и молодежной политики района, курирующем процесс капитального ремонта от и до, в первую очередь необходимо получить положительные заключения Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Шумерле и Шумерлинскому району и Территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике в г. Шумерле. Затем в связи с изменением адреса осуществления образовательной деятельности в Министерстве образования и молодежной политики Чувашии необходимо провести процедуру внесения изменений в действующую лицензию. На получение всех согласований потребуется не менее двух месяцев.



Хочется верить, что на новом месте музыкальная школа станет настоящим островком творческого вдохновения, перспектив и возможностей. Все-таки эстетическое воспитание – одно из главных составляющих развития личности.

Ольга Дмитриева.