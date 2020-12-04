УК Шумерлинского и Вурнарского районов наращивают долги перед Чувашской энергосбытовой компанией

Свыше 521 млн рублей составляет долг населения и исполнителей коммунальных услуг перед Чувашской энергосбытовой компанией. Из них 284 млн рублей – долг жителей региона за потребленную электрическую энергию.

По данным на 1 ноября в черный список недобросовестных потребителей электроэнергии вошли 13 управляющих компаний города Чебоксары, а также управляющие компании Цивильского, Шумерлинского и Канашского районов.

В Шумерле в топ неплательщиков вошли: две компании ООО «Система управления» с разными абонентскими номерами, ООО УК «Жилище», ООО «Коммунальник». ООО «Март», работающая в селе Калинино Вурнарского района, также наращивает долги за потребленную электроэнергию.

«Список неплательщиков среди исполнителей коммунальных услуг обновляется ежемесячно. Мы учитываем размер долга и выполнение обязательств, предусмотренных условиями договора энергоснабжения, гарантии по оплате долга. Мы призываем компании своевременно оплачивать за потребленную электроэнергию и не копить долги, тогда они покинут антирейтинг», — отмечает исполнительный директор ЧЭСК Александр Гончаров.

Отметим, ежегодно ЧЭСК в рамках акции «Надежный партнер» чествует организации, которые в полном объеме и в сроки, установленные договором энергоснабжения, оплачивают потребленную электроэнергию. Чувашская энергосбытовая компания искренне благодарит управляющие компании, работающие честно и добросовестно.

Людмила Александрова