В Чувашию могут приехать топовые блогеры России

Чувашская Республика может стать одним из пяти регионов, куда отправятся победители проекта «ТопБлог». Они будут снимать фильм о самых красивых местах, людях и событиях регионов-победителей.

Регионы-победители определит народное голосование, которое «ТопБлог» запустил совместно с «Россия — страна возможностей».

Среди блогеров Всероссийского игрового проекта-конкурса, который научит использовать возможности соцсетей для личностного и профессионального роста, — тележурналист Елена Летучая, актриса «Comedy Woman» Наталия Медведева, певица MIA BOYKA, сценарист и актер Шевги Ахадов, актер Сергей Романович, главная мама Инстаграм Ирина Акопян, тиктокеры Настя Рыжик, Сергей Штепс и многие другие.

Источник: чувашинформ.рф

Фото: rsv.ru