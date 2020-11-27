Жизнь, ставшая примером

В каждом селе, поселке, деревне жили или живут люди, достойные уважения, те, кто являются гордостью своей малой родины, примером для окружающих. Наше село Большие Алгаши – не исключение. Среди жителей и выходцев села есть ученые и писатели, врачи и учителя, военные и артисты, имеющие высокие звания и награды, большое количество дипломов и почетных грамот. Но сегодня хочется рассказать о замечательной женщине, человеке нелегкой судьбы – Надежде Игнатьевне Войновой, которая всю свою трудовую жизнь посвятила профессии культработника.

Надежда Игнатьевна родилась 28 сентября 1940 года в семье колхозника. Она была третьим, младшим, ребенком в семье. Закончила Большеалгашинскую среднюю школу. В 1964 году вышла замуж за Николая Ивановича Войнова. Брак был счастливым, но недолгим. Надежде Игнатьевне было всего 27 лет, когда она овдовела. На руках осталась двухлетняя дочь. Выходить замуж второй раз не стала, оставаясь верной своей первой и единственной любви. Все свое душевное тепло, нерастраченную любовь и нежность отдала она воспитанию своего единственного ребенка. Была рядом и мать, за которой нужно было ухаживать.

А еще была любимая работа. С 1972 по 1990 годы Н.В. Войнова заведовала Большеалгашинским сельским домом культуры. За это время ею было сделано очень много. В 1977 году создан вокально-инструментальный ансамбль из числа сельской местной молодежи. Надежда Игнатьевна сумела подобрать ребят надежных, талантливых. Среди них можно выделить Николая Козлова, Александра Маякова, Владимира Титушина, Александра Чебутаева, Александра Тюкина, Валентину Войнову и других. На танцы всегда съезжалось много народа. Просторное помещение дома культуры было переполнено молодежью. По инициативе Надежды Игнатьевны был создан и драматический коллектив, в работе которого принимали участие учителя, сельская молодежь, учащиеся школы.

Имея большой опыт работы, заведующая домом культуры зарекомендовала себя так, что люди ее уважали, любили и шли к ней. Шли учителя после уроков, шли рабочие и колхозники после тяжелого рабочего дня. Шли на репетицию очередного спектакля как на праздник, потому что Надежда Игнатьевна, не считаясь ни с личным временем, ни с личными затратами, действительно каждую репетицию превращала в праздник. До сегодняшнего дня участники драматического коллектива вспоминают о тех временах с чувством восторга. Кроме своей основной работы, Н.И. Войнова занималась и работой общественной. Она всегда была в гуще событий села и района. Без нее не обходились ни одни выборы, ни одно мероприятие.

В сентябре наша односельчанка отметила 80-летний юбилей. Оглядываясь в прошлое, Надежда Игнатьевна ни о чем не жалеет. Одна, без мужчины в доме, вела подсобное хозяйство, держала скот, вырастила и подняла на ноги дочь Раю, которая с отличием окончила школу и в течение 15 лет работала специалистом администрации Большеалгашинского сельского поселения. Большое участие принимала Надежда Игнатьевна в воспитании своей единственной внучки Ани, а теперь помогает растить правнуков, Дмитрия и Игната.

Трудовой путь бывшей заведующей Большеалгашинским сельским Домом культуры, ее личная жизнь, добросовестное отношение к работе, чуткость и внимательное отношение к людям являются примером для жителей села и района.

В. Учаева, зав. Большеалгашинской сельской библиотекой