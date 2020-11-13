Министр Александр Героев взял под личный контроль строительство очистных сооружений в с. Янтиково

13 ноября на рабочей встрече с главой Янтиковского района, подрядчиком и проектировщиками очистных сооружений в с. Янтиково министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александр Героев заявил, что все строительно-монтажные работы на объекте необходимо завершить до конца этого года.

«Прошу подрядчика представить набор работ, который будет выполнен до конца этого месяца. Я хочу видеть не просто бумагу, а полноценный набор работ, которые вы планируете выполнить и четкое понимание по объемам», — подчеркнул он.

По словам генерального подрядчика ООО «Эколос-ПроектСтрой» на объекте в настоящее время смонтированы напорные канализации, вырыт котлован и смонтировано очистное оборудование, на две трети выполнена обратная засыпка. Общая стоимость проекта составляет 42 млн рублей.

Также министр поручил еженедельно предоставлять справку о текущем состоянии на объекте и о проделанной за неделю работе.

Подрядчик заверил, что бросит все силы на реализацию проекта. Очередное совещание по этой теме запланировали провести в начале декабря.

Источник: чувашинформ.рф.