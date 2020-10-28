5 лет в ритме РДШ

Российскому движению школьников — 5 лет!

29 октября 2020 году исполняется 5 лет Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», которая была образована 29 октября 2015 года по Указу Президента РФ. Целью создания такого движения стало стремление объединить школьников всей страны для воспитания и формирования личности детей.

Главная задача РДШ – показать школьникам, что инициатива в их руках.

РДШ – это личностное развитие каждого ребенка, это творчество, спорт, выбор будущей профессии и формирование гражданской позиции школьника. РДШ – это военно-патриотическое воспитание, развитие информационно — медийного пространства, раскрытие будущего потенциала детей.

Сегодня есть уже результаты, поводы для гордости. Обучающиеся МБОУ «Гимназия №8» неоднократно становились победителями и призерами активностей, социальных практик, проектов РДШ.

В этом году самой значимой стала победа во Всероссийском конкурсе РДШ «Добро не уходит на каникулы». Волонтерские отряды гимназии выиграли два гранта на общую сумму 700 тысяч рублей. В преддверии 5-летия РДШ добровольцы (волонтеры) гимназии в рамках реализации проекта провели республиканский слет «Далекому мужеству верность храня!». В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией слет проводился онлайн на платформе Zoom. В работе слета приняли участие 300 ребят из Алатыря, Чебоксар, Новочебоксарска, Шумерли, с. Напольное, с. Красные Четаи, п. Опытный, с. Октябрьское. Это говорит о широкой географии действия добровольческих (волонтерских) отрядов в Чувашии, о большом интересе ребят к событиям Великой Отечественной войны, о стремлении молодого поколения сохранять и отстаивать историческую правду о Великой Победе 1945 года. Ребята представили участникам слета обширные отчеты, сопровождаемые презентационными видеороликами и фотоматериалами.

Почетные гости слета – председатель Чувашского регионального отделения общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Наталья Иванова, заместитель руководителя «Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «АВАНГАРД» Роза Оленова, представитель регионального центра по развитию добровольчества Чувашской Республики Алёна Кушева, ведущий специалист-эксперт по делам молодежи отдела образования, молодежной и социальной политики г. Шумерля Марина Козлова, краевед, инициатор и идейный вдохновитель возрождения шумерлинского участка линии обороны Сурского рубежа, заслуженный деятель Чувашской этнокультуры Анатолий Пояндаев, высоко оценили масштаб деятельности волонтерских и поисковых отрядов республики.

Слет показал готовность волонтеров — членов РДШ с радостным и позитивным настроением вступить в следующий, еще более интересный и продуктивный 2021 год –

Год, посвященный трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

Слет стал настоящим сообществом активных добровольцев (волонтеров), осуществляющих интересные, полезные активности, практики, посвященные Году памяти и славы в России, 80-летию начала строительства Сурского рубежа и Казанского обвода. Слет предоставил возможность волонтерам установить новые связи и деловые контакты, дал старт совместным делам и сетевому взаимодействию, от которого они ждут еще больше побед, знаний, интересных и важных встреч, полезных дел.