Автошколы будут учить пользоваться автоматическими системами вождения

Тем, кто обучается вождению, будут преподавать основы обращения с беспилотными автомобилями. Такой вывод можно сделать из проекта приказа Минпросвещения, который размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.

Этим приказом вносятся поправки в примерные программы подготовки водителей категорий «В», «С», «D», а также подкатегорий «С1», «D1». А именно добавляют новый предмет: автоматизированные системы вождения. Программы подготовки водителей в автошколах должны соответствовать этим примерным программам. Таким образом, когда документ будет принят и вступит в силу, у кандидатов в водители появится новый предмет.

Как сообщила президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, это сделано в рамках «дорожной карты» для реализации Национальной технологической инициативы «Автонет». В соответствии с ней должны быть установления особенности обучения водителей управлению автомобилями с высокой степенью автоматизации управления.

Новая позиция добавляется в пункт, в котором прописаны теоретические занятия о различных помощниках управления автомобилем. В этой части рассказывается о работе различных электронных систем помощи водителю, таких как, антиблокировочная система тормозов или система курсовой устойчивости, а также о различных системах — ассистентах, таких как ассистент движения на спуске, ассистент трогания на подъеме, активный круиз-контроль, системы автоматической парковки автомобиля. К ним же добавятся «автоматические системы вождения». При этом количество часов, отведенное на теоретическое обучение, остается неизменным. Например, для того, чтобы рассказать о всех этих электронных системах в категории «В» отводится 2 часа теории.

Прогресс не стоит на месте. Разработкой беспилотных автомобилей активно занимаются во всем мире, в том числе и в России. Беспилотники уже сейчас встречаются на дорогах. Например, в Москве и Татарстане. И, понятно, что к этому явлению надо готовится и готовить. Однако, есть несколько «но». Как обучать управлению автомобилям с высокой степенью автоматизации, если сейчас таких автомобилей в доступности нет? При этом каждый разработчик бережет свои технологии как зеницу ока. Для того, чтобы этому обучать должны быть какие-то учебные пособия, методички. Но их нет, потому что как таковых беспилотных автомобилей пока нет, есть экспериментальные модели.

Зачем вообще учить тех, кто собирается водить автомобили, управлять беспилотником? По сути, для его управления требуется уметь завести автомобиль, и задать маршрут. Но сейчас невозможно научить даже этому. Потому что у каждого разработчика беспилотников свое видение на эту тему. Выпускать же из автошколы профессиональных операторов беспилотных систем пока еще никто не собирается.

Напомним, что программы автошколы на соответствие примерным программам проверяет Госавтоиснпекция, о чем дает соответствующее заключение. Когда приказ Минпросвещения вступит в силу, автошколам придется внести корректировки в свои программы. Если они этого не сделают, им грозит серьезный штраф. Отсюда возникает вопрос, потребуется ли автошколам вновь согласовывать свои программы с ГИБДД и получать новое заключение? И что они будут предъявлять сотрудникам Госавтоинспекции в качестве пособий по автоматическим системам вождения? Пока ответов на эти вопросы нет.

Источник: rg.ru.