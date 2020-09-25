Добровольцы гимназии на экологическом дежурстве по стране!

«Экология – это наше здоровье!». С таким лозунгом волонтеры МБОУ «Гимназия №8» провели субботник в рамках Всероссийской акции РДШ «Экодежурный по стране».

В преддверии 2021 года, который объявлен в Чувашии Годом трудового подвига строителей Сурского и Казанского рубежей около 350 добровольцев гимназии очистили от пластика, стекла, железа, пенопласта и прочего мусора дренажные сооружения вдоль дороги, ведущей к реке Сура и часть территории сурского оборонительного рубежа.

Под руководством известного краеведа Пояндаева Анатолия Никаноровича ребята не просто убирали мусор. Волонтеры-добровольцы осуществляли работы по восстановлению оборонительных линий в квадрате 98/79 секторе 12-4/106-1. Несмотря на то, что возведенный рубеж так и не стал местом жарких боёв, подвиг людей, работавших на этом невидимом фронте в тылу, останется в памяти навсегда! #РДШ #днк_рдш #доброканикулы #АВЦ #Волонтерымедики #Волонтерыпобеды