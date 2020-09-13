В Шумерле и Шумерлинском районе на выборах Главы Чувашии нарушений не зафиксировано

Третий, основной, день голосования проходит на избирательных участках города и района спокойно. Никаких заявлений и жалоб на нарушения на выборах Главы Чувашской республики не поступало, отметили в Шумерлинских городской и районной территориальных избирательных комиссиях.

Вопреки гуляющим среди населения слухам о том, что бюллетени, собранные за два предшествующих дня, уже посчитаны и «нарисованы как надо», все бюллетени хранятся в запакованных пакетах в сейфах в помещениях участковых избиркомов, где постоянно присутствуют не только члены УИКов, но и наблюдатели, сотрудники полиции. Пакеты будут вскрыты только после завершения голосования в 20.00 часов по московскому времени, тогда и начнется подсчет голосов за кандидатов на высший пост в регионе.