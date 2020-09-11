Первая цифровая всероссийская перепись населения: какой она будет?

Уникальные отечественные планшеты, операционная система «Аврора», BI-платформа для сбора и хранения данных — руководитель Росстата Павел Малков рассказал о цифровых новшествах предстоящей в апреле 2021 года Всероссийской переписи населения. Зачем они нужны, как будут работать и что изменят в традиции проведения переписей уже этой осенью?

В октябре 2020 года стартует первый этап Всероссийской переписи населения – начнется работа переписчиков в труднодоступных районах. Они первыми испытают эффективность новых цифровых технологий.

Так, при обходе жилых помещений переписчики будут использовать отечественные электронные планшеты со специальным программным обеспечением. Устройства помогут оперативно фиксировать и обрабатывать информацию – стопки анкет и тяжелые сумки переписчиков уйдут в прошлое. По сравнению с бумажными переписными листами планшеты позволят значительно сократить время на внесение ответов, уменьшить число вероятных ошибок и, главное, — финансовые издержки на проведение переписи.

Производство планшетов запущено в июне 2020 года в Москве и Ивановской области. Всего для Всероссийской переписи населения изготовят 360 тысяч электронных устройств. Весит планшет менее 700 граммов. Встроенная батарея устройства обладает повышенной емкостью – 7 тыс. мАч. Переписчик также получит дополнительный внешний аккумулятор (10 тыс. мАч), который позволит ему интенсивно работать в течение нескольких дней. Планшет дополнительно оснащен аксессуарами: чехлом с карманом для внешнего аккумулятора, картой памяти, стилусом и др.

Первая партия планшетов должна поступить в сентябре 2020 года, она будет использоваться для переписи населения на труднодоступных территориях.

«После проведения переписи часть планшетов — порядка 40 тысяч — останется в Росстате. Остальные передадим в другие органы власти для реализации различных проектов в области цифровой экономики», — сообщил руководитель Росстата Павел Малков.

Все планшеты для переписи будут оснащены первой российской мобильной операционной системой «Аврора». Платформа позволяет исключить риски потерь и компрометации информации, которые возможны при использовании обычных смартфонов и мобильных устройств, рассчитанных на массового потребителя. Среди возможностей ОС «Аврора» можно выделить: контроль целостности файловой системы, защиту каналов связи, шифрование данных и выполнение любых задач для мобильных устройств.

Сегодня ОС «Аврора» уже применяется ФГУП «Почта России» для оказания дополнительных услуг населению, а также используется в таких компаниях, как РЖД, «Ростелеком» и других.

Все полученные с помощью планшетов «цифровые» данные будут передаваться по защищенным каналам в единую облачную систему Всероссийской переписи населения.

После систематизации данных и подведения окончательных итогов переписи в 2022 году полная статистическая информация о нашей стране, всех регионах, городах и поселениях станет доступна не только государственным органам, но и каждому жителю России. Публичная работа с данными будет организована на базе BI-платформы.

Одним из главных нововведений предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). Как показывают исследования, многие россияне на фоне пандемии стали проявлять интерес к дистанционному варианту участия в переписи. О том, что появилась возможность переписаться в онлайн-режиме, уже знает чуть более 44 % жителей страны. А среди молодежной аудитории 18-24 лет — 76 %. Такие данные показал всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ, проведенный 22-23 августа 2020 года. В нем приняли участие 1 600 россиян в 80 субъектах РФ.

Росстат также предлагает регионам помимо федерального портала Gosuslugi.ru создавать возможность для онлайн-переписи на местных интернет-ресурсах, связанных с обращением населения. К примеру, правительство Москвы уже выразило готовность открыть опцию переписи на официальном сайте мэрии Mos.ru — более популярном у жителей столицы портале, чем федеральный Gosuslugi.ru. Аналогичная возможность сейчас рассматривается в Санкт-Петербурге. Инициатива может распространиться и на другие регионы.

Также в «цифровых» планах Росстата — постепенно внедрять в традиционную статистику информацию, основанную на сложной обработке больших цифровых данных, так называемых BigData. Сейчас идет разработка концепции использования таких данных в подсчетах.

Сейчас Росстат анализирует все источники административных и больших данных на предмет их возможного использования в статистике. Комплексный документ с выводами должен появиться к концу года. «Мы уже начинаем эксперименты с применением больших данных по ряду направлений. В том числе в переписи, в расчете цен. В этом году хотим представить расчет зарплаты на основе данных Пенсионного фонда России. Причем, не только средней, но и медианной. Сейчас мы медианную зарплату считаем один раз в два года, в скором времени сможем делать это даже ежемесячно», — отметил Павел Малков.

В перспективе в стратегии развития Росстата должно появится два больших блока работы. Это традиционная официальная статистика — опирается на административные и большие данные, но в соответствии с международными требованиями. Второй блок — новые показатели, которые не являются официальной статистикой, но могут использоваться для какой-либо оценки. Расчет таких показателей будет проходить в экспериментальном режиме. Например, для определения численности населения по всем муниципальным районам и городским округам на основе данных операторов мобильной связи. Полученная информация может использоваться и при подведении итогов Всероссийской переписи населения — для сопоставления с традиционными данными и дальнейшего анализа.

Основной этап Всероссийской переписи населения пройдет в апреле 2021 года, а на отдаленных и труднодоступных территориях она начнется с октября 2020 года и продлится по июнь 2021 года.

Медиаофис ВПН-2020.