Эстафета поколений. Эстафета народной памяти

Ян Амос Коменский, чешский мыслитель и педагог, свою идею обучения на родном языке назвал «школа».

Слово составлено из первых фраз девиза, что в переводе на русский язык звучит так: «Мудро мыслить, благородно действовать, умело говорить».

Как это верно определяет саму суть школы!

Школа № 3 построена в 1936 году хозяйственным способом. Строители торопились: начали в мае, пустили 8 октября. По старому обычаю, по трепетному отношению к традициям, заложили серебряную монету. Серебро в старину – признак благосостояния. Вместе с монетой строители заложили благосостояние, которое измеряется не только материальным достатком, но и высоким духом школы, уровнем нравственной культуры.

Нравственный, духовный климат в школе создает педагогический коллектив. В. Даль сказал, что учитель воспитывает ученика таким, каким является сам. Патриотический потенциал школы был огромный, и создавали его учителя-фронтовики. Это особая составляющая коллектива в каждой школе. Они ушли на войну защищать родную страну, родную школу, своих учеников. Многие из них не вернулись. А.И. Оборин с 3-го курса заочного обучения в Чувашском государственном педагогическом институте в 1941 году был призван на фронт. На войну ушел с должности директора 3-й школы (после войны работал учителем русского языка и литературы и завучем в школе № 2). В военное время после ранения директорский пост занял А.Н. Глебов. Потом работал в школе № 1 учителем истории.

После войны пришли учителя-фронтовики, которые привнесли в жизнь школы особую атмосферу: А.К. Яружин – учитель математики, В.А. Дворцов – учитель труда, на фронте с 17 лет, с боями дошел до Эльбы, с 1944 года служил на Сахалине, В.Г. Гусев – учитель истории, В.Ф. Федоров — учитель русского языка и литературы, З.И. Ильин – учитель химии. Была и женщина-фронтовичка — К.А. Кирель, учительница русского языка и литературы.

Хотя школа была маленькая, в ней во время войны квартировала летная часть из Орши. На самолетах, которые выпускали на 471-м заводе (ныне комбинат автофургонов), летчики вылетали на боевые задания. А ученики занимались в 3 смены. По воспоминаниям А. Перовой, бывшей ученицы нашей школы, жили тогда в землянках, не хватало обуви: один брат придет после 1-й смены, эту обувь надевает другой и идет во 2-ую смену. Было тяжело. Но все вытерпели.

Когда сгорела деревянная школа им. Кирова, ее учеников перевели в школу № 3. Всем нашлось место.

Во время войны в нашей школе учились блокадники Петр Устинович и его сестра Агриппина Автины. Они, кстати, стали первыми учениками, когда построили школу. Но в 1939 году старший брат, который служил под Ленинградом, устроился после службы в городе и позвал всю семью к себе. В блокадном Ленинграде они испытали все трудности, голод и холод. Петр Устинович рассказывал в свое время про разгромленные Бадаевские продовольственные склады, про дежурство на крышах и сбрасывание зажигательных бомб. Когда удалось выбраться из блокадного города по Ладожскому озеру, по «Дороге жизни», в Котельничах заболел отец, которого пришлось похоронить через три недели. После того, как добрались в Шумерлю, Петр снова учился в школе № 3, в 7-м классе, потом были ФЗО и работа на заводе № 471. Работали тогда по 10-12 часов, домой приходили немного поесть и поспать. Всю жизнь проработал Петр Устинович на комбинате автофургонов инструментальщиком, имел высший разряд, личное клеймо, внес 200 рационализаторских предложений. Он награжден двумя орденами «Знак почета», орденом Трудовой славы, пятью знаками «Победитель в социалистическом соревновании», знаками «Ударник пятилетки», «Наставник молодежи», юбилейными медалями, почетными грамотами. Но самой ценной наградой он считал банку варенья, которой наградили его на заводе во время войны за первые успехи в труде.

Такой же великой труженицей была и его сестра Агриппина Устиновна, которая работала на химическом заводе.

В школе учились блокадницы. Лариса Терехина родилась в 1938 году в Ленинграде. Отец сразу ушел на войну добровольцем, мама работала в музыкальной школе и, как все, на оборонительных сооружениях. Девочка оставалась одна. Как она вспоминает, хотелось есть всегда, ждала маму. А однажды пришли сослуживицы мамы и пристроили девочку в детдом (маму убило во время бомбежки). По «Дороге жизни» переправили на Большую землю. Поезд остановился в Шумерле. Сразу же Ларису удочерили Иван Иванович и Елизавета Александровна Терехины, выходили девочку. Лариса окончила нашу школу — к тому времени уже среднюю — с медалью. Она была первая наша медалистка. Рита Марюшина тоже испытала все трудности блокады. И тоже ей удалось переправиться из города. Училась в нашей школе и потом в Алгашинской. Что удивительно, эти две девочки узнали друг друга, только когда учились в Казани в финансово-экономическом институте. Сейчас обе живут в Чебоксарах.

Французский язык преподавала в школе А.И. Абакумова, очень скромный человек. Узнали мы о том, что она в годы войны училась в Ленинграде, от К.А. Кирель, к сожалению, после ее кончины.

Самым ценным экспонатом школьного музея является блокадная ленточка. Она была передана нам блокадницей С.Г. Викторовой, с которой я познакомилась в Санкт-Петербурге. Не раз бывала у нее в квартире, выслушала ее рассказ о блокадном детстве, как спас их отец от голодной смерти, устроил ее в детский сад. Жили они в одном доме с Таней Савичевой на Васильевском острове на 2- линии. Ходила девочка на первый этаж за кипятком (как-то спасались этим), мама уже не вставала. А однажды дверь не открыли – это был конец. И вот тут-то появился отец (узнал от сослуживца о бедственном положении семьи), отпросился у командования (воевал на одном из островов в Балтийском море). Софья Герцевна передала нам в музей «Блокадную книгу» Адамовича и Гранина, стихи Юрия Воронова, блокадника, книгу «Дорога жизни», запись воздушной тревоги, которую транслируют каждый год 8 сентября в городе по радио, в день начала блокады. Блокадные ленточки мы вручили нашим блокадникам (Ларисе Терехиной и Рите Марюшиной — в центре воспитательной работы «Эткер» в Чебоксарах), П.У. и А.У. Автиным, Т.З. Ворожейкиной, учительнице 7-ой школы. А также защитникам Ленинграда П.Т. Блинову, А.М. Пенишевой, З.М. Кириченко.

Софья Герцевна познакомила меня с В.И. Ягман и Н.Н. Павловой, старшей сестрой Тани Савичевой. У Веры Ивановны Ягман я была дома и слушала рассказ о том, как они работали на «Дороге жизни» с Ниной Николаевной. С последней, к сожалению, не удалось встретиться, потому что она жила на даче. Зато она прислала в музей школы два больших газетных разворота о своей сестре Тане. Девочка записывала дни смерти своих родных в блокноте Нины Николаевны (она была инженером и делала технические выкладки в нем). Наши ученики 2 раза ездили в Шатки Нижегородской области, куда в войну привезли детей из Ленинграда. Таня была уже больная, как ни старались, ее не удалось вылечить, она умерла 1 июля 1944 года. Недалеко от могилы Тани стоит памятник в виде полуразрушенной стены, на нем барельеф девочки и листочки из блокнота. На территории школы № 1, где был музей Тани Савичевой, сооружен мемориал блокадной девочке. Музей в этой школе открывал Герой Советского Союза летчик Маресьев. Через год музей перенесли в освободившееся здание редакции. Эдита Пьеха, приехавшая в Дивеево, когда узнала, что недалеко похоронена Таня, обещала приехать к ней с песней. И приехала с концертом, композитор Дога написал музыку к «Балладе о Тане».

Труженицы тыла, учителя начальных классов Д.Ф. Ржаницына, М.Т. Табункина, В.Г. Тюрина, О.И. Федулова закладывали в своих учениках основы не только знаний, но и нравственности, человечности, милосердия. В школе постоянно работал кружок «Поиск», в свое время его вел учитель истории Г.В. Карасев, потом его сменила В.Н. Строгова. Они с учениками собирали материалы об участниках Великой Отечественной войны, приглашали их в школу.

Эту работу продолжила Л.Н. Прасолова. Ученики придумали девиз и эмблему клуба. Проводили конкурсы рисунков на военную тематику, убирались на старом кладбище, где похоронены летчики. Изучили памятники войны в нашем городе, оставили школе их описание и историю создания. Была проведена большая работа по изучению истории своих семей: ученики получили задание узнать, кто являлся участником Великой Отечественной войны, какие воспоминания сохранились в семье, какие документы, награды хранятся в доме. Вся эта работа вылилась в составление альбомов, отчетов. Луизе Николаевне было очень приятно получить благодарность от родителей учеников за это, потому что в работу включались целыми семьями. Материалы хранятся в школьном музее.

Большая работа проводилась по изучению родного края. Необходимо вспомнить А.А. Павлова, учителя географии, для которого география — не только уроки, но и бесчисленные экскурсии по родному краю, которые помогали заново открывать малую родину, ценить ее неповторимость, почувствовать себя ее частью. Были и экскурсии по местам боевой славы: Ленинград, Севастополь, Волгоград.

О Полоцком Доме ребенка я услышала от А.И. Гусевой. Она дала адреса дочерей П.С. Портновой, директора этого дома. С одной из них, Майей Семеновной, мы переписывались и общались по скайпу. В нашем школьном музее есть благодарность от Полоцкого музея, который прислал нам видеозапись фотовыставки «Материнское сердце» о П.С. Портновой — она в годы войны сумела вместе с коллективом вывезти из Полоцка, который уже бомбили немцы, детишек и с невероятными трудностями добраться до нашего города, где им предоставили все условия и даже учили уже подросших детей.

Слова академика Д. Лихачева о том, что каждый должен знать историю своей страны, своего города, своей улицы, своего дома, позвали к изучению истории улиц Шумерли. Каждый класс получал задание изучить свою улицу, потом представить ее на фестивале улиц. В школе в свое время были проведены Праздники улиц Францева, Интернациональной, Маршала Жукова. К 70-летию Победы был представлен проект «Их именами названы улицы» о тех, кто защищал свою родину на фронтах войны.

Имея такие богатые традиции патриотического воспитания учащихся, наша школа сразу откликнулась на призыв краеведов А.Н. Пояндаева и Н.О. Кондратьева восстановить участок Сурского оборонительного рубежа в память о тех, кто работал там в труднейших условиях зимы 1941—1942 годов. Мы узнали, что и бывшие ученики нашей школы принимали участие там: А.Ф. Сулимова, М.И. Леонова, родительница наших учеников В.К. Макаркина, учительница А.С. Торотенкова.

Первую вылазку мы организовали 16 сентября 2013 года под руководством А.Н. Пояндаева и Н.О. Кондратьева. Вместе с учениками 9-го класса в ней принимали участие председатель патриотической комиссии городского Совета ветеранов М.А. Киселева, в то время работники городского музея Н.И. Базанова и И.Н. Дерябина, учитель В.М. Козин, в то время руководитель школьного музея Л.И. Лермонтова. Первые 3 метра окопов дались очень тяжело. В том же году 20 ноября совершили вторую вылазку с учениками 10 Б класса. Так появилась идея создать музей под открытым небом.

Без помощи взрослых осуществить замысел было трудновато. Поэтому А.Н. Пояндаев, бывший пограничник, на форуме Республиканского пограничного братства в декабре 2013 года обратился с просьбой помочь шумерлинцам. Председатель организации А.Б. Шумилов одобрил начинание. И 2 мая 2014 года пограничники республики были на месте, работали 2 дня. Приезжали они еще раз в 2015 году. С их помощью к 70-й годовщине Победы основная часть работ по восстановлению рубежа была закончена: блиндаж, дзот на три амбразуры, пулеметные гнезда. Пограничникам, в том числе руководителю Шумерлинского отделения В.С. Озякову, за помощь большое спасибо! Также благодарны мы судебным приставам республики. Помогали ребятам и члены городского Совета ветеранов: М.В. Колчин, О.В. Малеева, И.С. Клочков, Н.О. Кондратьев.

Эстафета отцов перешла в понимающие руки нынешних работников школы: Д.А. Магулиной, которая возглавляет сейчас работу музея, М.В. Муляевой, воспитаннице школы, которая курирует патриотическую работу. В. Ласс взял на себя руководство клубом «Поиск» и в короткий срок оборудовал Комнату боевой славы, проводит большую работу по изучению родного края, организовывает многодневные пешие походы, в которых учит детей выживать в трудных условиях. Наши поисковики добились права участия в раскопках в местах боевой славы после учебы в Казани, принимали участие в захоронении останков солдат в Вурнарском районе и в деревне Шумерле. Начали работу в военкомате с материалами участников Великой Отечественной войны – учат детей работать с архивами, находить документы погибших, связи с родственниками участников войны.

2 ноября 2019 года эти учителя совместно с А.Н. Пояндаевым подготовили и провели в честь Героя Советского Союза Н.Т. Шашкина мероприятие-реконструкцию строительства Сурского оборонительного рубежа. Члены клуба «Поиск» начали работу с теми, кто работал на Сурском оборонительном рубеже, записывают рассказы очевидцев, которых, к сожалению, осталось мало. Разысканы 30 участников работ на рубеже, и поиск продолжается.

2021 год в Чувашии будет посвящен трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. А значит, работы предстоит много.

Л. Лермонтова, ветеран педагогического труда.