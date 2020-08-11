В Пенсионном фонде рассказали, почему может не прийти выплата на детей

Выплаты по пять и десять тысяч рублей уже получили более 98% семей, в которых воспитываются дети в возрасте до 16 лет. Как рассказали в Пенсионном фонде России, материальная помощь от государства назначена на 4,9 миллиона детей от рождения до трех лет, а также на 22,8 миллиона детей от трех до шестнадцати лет.

Председатель правления Пенсионного фонда России Максим Топилин подчеркнул, что в большинстве случаев всем, кто обратился в ведомство, деньги перечислены. Он пояснил, что были ситуации, когда родители получали отказ, если происходила какая-то накладка. Чаще всего причиной задержки выплаты становился человеческий фактор.

«Например, были случаи, когда в электронном заявлении родители указывали некорректный счет в банке. Получается, что в результате Пенсионный фонд деньги переводил, а банк их возвращал. В такой ситуации получатели выплаты должны сами повторно обратиться и скорректировать данные банка в заявлении», — пояснил Топилин. Он также отметил, что иногда вместо банковского счета указывался счет на сервис «Яндекс деньги», а это тоже неправильно.

При этом он обратил внимание, что автоматизированная система впервые была опробована на таком большом числе людей, но доказала свою эффективность: пособия были начислены по одному электронному заявлению, которое граждане могли подать удаленно.

«В дальнейшем мы планируем полностью отказаться от большинства бюрократических процедур и бумажной волокиты, связанной со сбором информации. Наша главная цель — минимизировать хождение людей по инстанциям», — отметил глава ПФР.

Он также напомнил, что подать заявления на выплаты можно до 30 сентября включительно. Это можно сделать через портал госуслуг или в личном кабинете на сайте ведомства.

Источник: rg.ru.