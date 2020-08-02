Железнодорожный транспорт играет важную роль в развитии межрегиональных связей и экономики нашей страны. Его стабильная работа, безопасная и доступная перевозка пассажиров, своевременная доставка грузов являются необходимыми условиями существования современного общества.

Неслучайно железные дороги называют транспортными артериями государства. Они связывают города, регионы и страны.

Сегодня перед работниками отрасли стоят масштабные задачи: модернизация инфраструктуры и технической базы, повышение качества услуг и эффективности использования транзитных возможностей. Уверен, что успешное решение этих задач станет вашим существенным вкладом в развитие России. Убежден, вы с этим справитесь, ведь для этого у вас есть всё необходимое: бесценный опыт, знания, профессионализм и ответственность.

Хочу выразить глубокую признательность за ваш благородный труд. Желаю вам крепкого здоровья, достижения намеченных целей и реализации планов. С праздником!

Врио Главы Чувашской Республики О. Николаев