Железнодорожный транспорт играет важную роль в развитии межрегиональных связей и экономики нашей страны. Его стабильная работа, безопасная и доступная перевозка пассажиров, своевременная доставка грузов являются необходимыми условиями существования современного общества.
Неслучайно железные дороги называют транспортными артериями государства. Они связывают города, регионы и страны.
Сегодня перед работниками отрасли стоят масштабные задачи: модернизация инфраструктуры и технической базы, повышение качества услуг и эффективности использования транзитных возможностей. Уверен, что успешное решение этих задач станет вашим существенным вкладом в развитие России. Убежден, вы с этим справитесь, ведь для этого у вас есть всё необходимое: бесценный опыт, знания, профессионализм и ответственность.
Хочу выразить глубокую признательность за ваш благородный труд. Желаю вам крепкого здоровья, достижения намеченных целей и реализации планов. С праздником!
Врио Главы Чувашской Республики О. Николаев
Уважаемые работники и ветераны железнодорожного комплекса! Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём железнодорожника!
Железнодорожный транспорт играет важную роль в развитии межрегиональных связей и экономики нашей страны. Его стабильная работа, безопасная и доступная перевозка пассажиров, своевременная доставка грузов являются необходимыми условиями существования современного общества.
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