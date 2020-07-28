В Шумерле начато благоустройство площади Речнова около ДК «Восход»

Глава города Сергей Яргунин и глава администрации Валерий Шигашев сегодня на объекте строительства встретились с представителем ландшафтной компании «BERSO» из Самары, которая взялась за реализацию проекта благоустройства. В ходе встречи были обсуждены особенности предстоящих работ и сроки реализации проекта.

Как сообщил инженер компании Сергей Башмаков, на первом этапе будут производиться демонтажные работы старых покрытий, к чему уже приступили рабочие. Благоустройство предусматривает обустройство здесь игровой зоны для детей, сооружение небольшого пятиструйного фонтана, облицовка ограждений гранитной плитой, озеленение территории и размещение лавочек. В целях безопасности горожан во время выполнения строительных работ планируется огородить территорию сеткой, перекрыть пешеходную части вдоль строительства.

Руководство города отметило, что площадь должна стать ещё одной зоной отдыха для горожан, ещё одним островком красоты. А в дальнейшей перспективе планируется установка здесь памятника-бюста А.Т. Речнову.







Всего на реализацию данного проекта выделено 16 млн 426 тысяч рублей.

Закончить благоустройство территории ландшафтная компания планирует в этом году до наступления холодов – в конце октября.

М. Ветликова