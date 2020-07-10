Какие смс-сообщения нужно сразу удалять после прочтения

Сейчас смс-сообщения используются нами лишь в качестве получения всяких доступов к сервисам, а также различных напоминаний. Даже пенсионеры уже активно освоили мессенджер Whats App, а молодёжь любит Telegram.

Многие складируют смс-сообщения и никогда их не удаляют, так как уже прошли те времена, когда на экране телефона появлялось «память смс переполнена», это может быть только на простых звонилках.

Какие же смски лучше сразу удалить после прочтения (можете записать нужную информацию куда-нибудь)? Если в смс-сообщениях содержатся логин/пароль от какого-либо сайта или банка, конфиденциальные или личные данные. Смски от банков тоже лучше удалять, особенно если в них присылают код доступа к «личному кабинету».

Также многие забывают про исходящие смс. Если они содержат любую конфиденциальную информацию, то их нужно сразу удалить.

А почему? Если вы потеряете телефон, то найти его может непорядочный человек и использовать эту информацию в своих целях. Он может узнать о состоянии вашего счета и, например, попробовать взломать ваш банк. А найдя пустой телефон, ему будет это сделать уже сложнее. Существуют вирусы, которые также могут «читать» смс-сообщения и отправлять нужную информацию на сервера хакеров.

Источник: zen.yandex.ru/engineer.