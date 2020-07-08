Приглашаем на «День поля» Чувашской Республики

В Чувашской Республике продолжается активная подготовка к предстоящим мероприятиям республиканской выставки «День Поля – 2020». Выставка пройдет 15-16 июля под открытым небом на базе Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства около деревни Михайловка Цивильского района.

Среди ответственных за организацию и проведение данного важного мероприятия – Чувашский НИИСХ и КУП Чувашской Республики «Агро-Инновации». Организатор мероприятия – Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики.

В программе: осмотр экспозиции образцов сельскохозяйственных агрегатов, осмотр посевов, результатов проведения экспериментов по внесению удобрений, средств защиты растений. Организован круглый стол на тему технологии возделывания и уборки многолетних трав.

На выставке будут широко представлены продукция и услуги для успешного ведения сельского хозяйства: семена перспективных сортов и гибридов, средства защиты растений, удобрения, корма, добавки и препараты для сельскохозяйственных животных, новые технологические и технические решения для мониторинга и обследования почв и посевов и многое другое.

Для посева на опытных участках было запланировано более 200 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.

Организаторами была поставлена задача не только показать красивые посевы, но и влияние агротехнических приемов на качественные показатели и урожайность в целом.

Интересные результаты получены по срокам и нормам посева озимых зерновых культур: рожь, пшеница, ячмень и тритикале. На демонстрационной площадке представлены также опыты по норме высева различных сортов яровых зерновых культур. Заложены опыты с испытанием не только новых, но и проверенных временем и фермерами препаратов. Семена представлены в основном Чувашским НИИСХ и Госсорткомиссией, а также партнерами-участниками выставки.

На опытных делянках представлено разнообразие сортов большинства культур, возделываемых в Чувашской республике и за её пределами. Здесь можно будет ознакомиться не только с распространёнными в республике, но и с перспективными к возделыванию сортами. Одних только зерновых культур представлены несколько десятков сортов. В том числе, можно увидеть и элементы селекционной деятельности по выведению новых сортов пшеницы.

Конечно же не обошлось без такой важной для севооборотов группы, как зернобобовые: горох, соя, пелюшка, нут, которые обогащают почву атмосферным азотом за счёт симбиоза с клубеньковыми азотфиксирующими бактериями и отличаются высоким содержанием белка в зерне.

Каждый посетивший эту выставку обязательно найдёт для себя массу интересного. Сможет воочию увидеть – чем отличаются те или иные сорта культур друг от друга, узнать, как выглядят не очень распространённые в Чувашии культуры. Очень интересно будет ознакомиться с результатами опытов с использованием огромного разнообразия химических и биологических препаратов на сельскохозяйственные культуры, чтобы сделать для себя выводы как самостоятельно, оценив их влияние на полях, так и получив рекомендации производителей данных препаратов. Здесь можно будет получить ценнейшую информацию по возделыванию культур от опытных специалистов в области сельского хозяйства.

Схему проезда и программу можно скачать на сайте agro-in.cap.ru в баннере «День поля-2020».

Дополнительная информация по проведению выставки: 8 (352) 45-88-56.

Источник: shumer.cap.ru.