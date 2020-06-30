Позитивный настрой приставки: как вернуть потерявшиеся цифровые телеканалы

Исследовательские компании и ритейлеры зафиксировали рост спроса на телевизоры и ТВ-приставки с марта по июнь. При этом каждый восьмой звонок на горячую линию цифрового эфирного ТВ по-прежнему вызван проблемами с телевизором или приставкой. РТРС составил топ-3 пользовательских сложности с приставками DVB-T2 и напоминает, как быстро наладить прием в случае пропадания отдельных телеканалов.

Перенастройка, или как вернуть каналы в строй

Выпадение телеканалов — типичная проблема телезрителей, обращающихся на горячую линию. Чаще всего у телезрителей исчезает один телеканал, реже — несколько. Например, у владельцев приставок Oriel 890 из мультиплекса пропадал «Матч ТВ». В таких случаях рекомендуется повторно настроить каналы на приставке. Для этого нужно зайти в раздел «Поиск каналов» и нажать «Автопоиск».

Приставки моделей Telefunken 212 и MDI DBR-701 не могли найти телеканал ОТР (о таких случаях сообщали из Кирова и из Смоленска). Помог только сброс настроек. В этом случае нужно выбрать в меню раздел «Система» — «Восстановить заводские настройки» и нажать «ОК». Далее вводим на месте пароля четыре нуля и снова пробуем запустить автопоиск.

У зрителя из Саратовской области телеканал «Карусель» показывался в формате «немого кино». После перенастройки звук возобновился.

Иногда автопоиск настраивает прием на частоты ретрансляторов соседних регионов. Например, на «России 1» передаются новости соседнего, а не своего региона. В таком случае пробуем настроить ТВ вручную. Для этого вводим частотный канал нужного мультиплекса (ТВК). Его легко найти на сайте РТРС и в мобильном приложении «Телегид» или узнать по номеру горячей линии 8-800-220-20-02.

Неконструктивное поведение, или перегрев корпуса

Причиной пропадания сигнала может стать перегрев процессора. С такой проблемой сталкиваются владельцы недорогих моделей с конструктивными недоработками, например, Denn DDT104. Часто перегреваются приставки с встроенным блоком питания: DColor DC711HD, D-Color DC901HD, D-Color DC922HD и другие. Зафиксированы случаи перегрева модели MDI DBR-901.

Лучше всего вернуть такую приставку по гарантии и купить другую, более надежную модель. При этом стоит выбирать модели с внешним блоком питания — его легко заменить в случае поломки.

Если средства ограничены, можно просверлить вентиляционные отверстия в корпусе. Это должно снизить уровень нагрева. Однако это не универсальное решение.

«Перепрошивка», или крепко шить — нечего чинить

Производители всех устройств, у которых есть программное обеспечение (ПО), постоянно совершенствуют его. Приставки — не исключение. Предыдущие версии устаревают. Поэтому нужно обновлять ПО («перепрошивать»).

Владельцы приставок Digifors HD 71 Plus и DColor DC711HD (из Краснодара и Кирова) не обнаружили в первом мультиплексе «России 1». Повторный поиск в обоих случаях не помог. Неполадку удалось устранить только с помощью «перепрошивки». Для этого телезрители обращались в сервисный центр производителя или обновляли ПО самостоятельно.

Чтобы своими силами перепрошить приставку, нужно:

скачать загрузочные файлы с сайта производителя,

форматировать флешку в файловую систему FAT или FAT32,

записать файлы на флешку и вставить ее в приставку,

пошагово выполнить команды по установке.

После этого приемник автоматически перезагрузится и включит первый по списку канал.

Цена вопроса

Цифровое эфирное телевидение доступно для 98,4% жителей России. 20 телеканалов без абонентской платы можно принимать на эфирную дециметровую антенну и телевизор с поддержкой стандарта DVB-T2. Цифровая приставка дополнительно нужна к телевизорам с кинескопом и к плазменным панелям без поддержки стандарта DVB-T2 (до 2013 года выпуска).

На рынке представлены 253 модели телевизионных приставок. Из них 63% моделей — по цене от 400 до 999 рублей, еще 34% — от 1000 до 2791, остальные 3% — от 3500 до 5690 рублей.

Чем дороже модель, тем больше дополнительных функций. Среди них просмотр YouTube, интерфейс Ethernet, функция Timeshift — запись передач на флешку, перемотка видео и другие. Первоисточник: РТРС

Первоисточник: Министерство цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики