Шумерлинца осудили за незаконную охоту

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Чувашской Республике, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 44-летнему жителю города Шумерли. Он признан виновным в незаконной охоте на особо охраняемой природной территории. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2019 года злоумышленник с целью добычи пушных зверей установил семь капканов в лесном массиве, расположенном на территории природного заказника «Пойма реки Сура» в Шумерлинском районе. Факт его противоправных действий был выявлен сотрудниками дирекции по охране и использованию животного мира и особо охраняемых территорий Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

Как следует из материалов уголовного дела, шумерлинцу не удалось поймать на капканы каких-либо зверей.

СУ СКР по Чувашии.