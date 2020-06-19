Уроженцы Чувашии поздравляют республику

ЛЕОНИД КЛЕМЕНТЬЕВ, уроженец деревни Верхняя Кумашка Шумерлинского района, выпускник школы-гимназии № 8 1996 г., капитан в отставке, ветеран боевых действий
Любимая Чувашия, сто лет тебе уже!
Родимая республика, на жизни вираже
Увидела ты многое и славен был твой путь,
Взор устремляя в вечность, прошу я — не забудь
Заветы славных предков от первого истока,
Теченье Волги-матушки, чистого потока,
Леса, поля и звезды, и древо родовое -
Всё это наше, милое и сердцу дорогое.
Поёт душа так радостно, любовью окрылённая,
Чувашия, родная, Богом ты спасённая!
Твоя же самобытность в веках уже воспета,
Так здорово, что день твой празднуется летом!
Не зря зовёшься солнечной, не зря совпали даты,
Мечты народа древнего по-прежнему крылаты.
Мы были, есть и будем — великие слова,
Так пусть же будет светлой новая глава!
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