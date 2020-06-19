Уроженцы Чувашии поздравляют республику

ЛЕОНИД КЛЕМЕНТЬЕВ, уроженец деревни Верхняя Кумашка Шумерлинского района, выпускник школы-гимназии № 8 1996 г., капитан в отставке, ветеран боевых действий



Любимая Чувашия, сто лет тебе уже!

Родимая республика, на жизни вираже

Увидела ты многое и славен был твой путь,

Взор устремляя в вечность, прошу я — не забудь

Заветы славных предков от первого истока,

Теченье Волги-матушки, чистого потока,

Леса, поля и звезды, и древо родовое -

Всё это наше, милое и сердцу дорогое.

Поёт душа так радостно, любовью окрылённая,

Чувашия, родная, Богом ты спасённая!

Твоя же самобытность в веках уже воспета,

Так здорово, что день твой празднуется летом!

Не зря зовёшься солнечной, не зря совпали даты,

Мечты народа древнего по-прежнему крылаты.

Мы были, есть и будем — великие слова,

Так пусть же будет светлой новая глава!