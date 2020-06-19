Главная цель – убрать с прилавков поддельную продукцию

С 1 июля в Чувашской республике все

лекарства, обувь и сигареты будут промаркированы цифровой маркировкой

Товары из этих категорий не смогут быть в продаже без маркировки (за исключением лекарств, выпущенных раньше, — они будут обращаться до конца срока годности). Каждому товару будет присвоен индивидуальный код, своеобразный цифровой паспорт. Он наносится на упаковку ещё на заводе и позволяет проследить весь путь товара: от производства до прилавка магазина или аптеки. Любой покупатель сможет отсканировать код с помощью бесплатного мобильного приложения «Честный знак» и получить всю информацию о товаре, включая страну-производителя, срок годности, состав и даже данные о его возврате предыдущим покупателем, если такое имело место.

Обмануть новый код не получится, он уникален для каждого отдельного товара и защищен специальной криптографической меткой. Если срок годности нанесли на производстве, перебить его не удастся. Если лекарство уже числится за больницей, перепродать его из-под полы втридорога не смогут. Контрафакт просто не пройдет.

Цифровое прослеживание товаров позволит защитить потребителя, гарантируя легальность и качество вещей. В случае с продуктами и лекарствами маркировка может фактически спасти жизни людей. От внедрения маркировки в выигрыше останутся не только покупатели. С исчезновением контрафакта легальным производителям придётся наращивать производство товаров, чтобы обеспечить спрос. Вместе с тем повысится и их прибыль. Кроме того, в случае с лекарствами государство в режиме реального времени с помощью системы сможет анализировать поставки и обеспечивать достаточное количество в каждом регионе, а также предотвращать попытки манипуляции ценами и создания искусственного ажиотажа.

Ярким примером того, как работает система, стал эксперимент по маркировке лекарств в России, который начался еще в 2017 году. Было выявлено нарушений на 500 млн рублей: вскрылись вторичные продажи дорогих лекарств для лечения тяжелых заболеваний, которые государство закупало для больниц. Как результат, по данным Росздравнадзора, в 2019 году оборот недоброкачественных лекарств снизился в 2,5 раза. После введения маркировки табачной продукции было выявлено около 30 % компаний — они вошли в список крупнейших производителей в России. С 2019 года они начали передавать в налоговую службу сведения о максимальной розничной цене на сигареты. С помощью системы «Честный знак» уже удалось выявить несколько масштабных партий контрафактных сигарет, которые продавались в крупных сетевых магазинах по всей стране. Система позволила отследить украденные у легальных производителей партии. Обувной рынок за счет введения маркировки еще на пилотном этапе удалось «обелить» примерно в 5-6 раз. Ожидается, что цифры в итоге будут еще больше.

Предполагается, что система маркировки к 2024 году распространится на большинство товаров и станет одной из платформ для цифровой трансформации российской экономики, а также защитит граждан от поддельных лекарств и продуктов питания.

Пресс-служба ООО «Оператор-ЦРПТ».