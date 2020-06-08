Владимир Васильев, глава администрации Туванского сельского поселения:
- Поправки в Конституцию имеют важное значение для улучшения многих аспектов жизни населения. К сожалению, из-за активного распространения коронавирусной инфекции, провести голосование в запланированное время не удалось. Новой датой для голосования Президент России обозначил 1 июля.
Хочу отметить, что на территории нашего сельского поселения будут организованы три участка для голосования — в Туванах, а также в Малых и Лесных Туванах. Можно не сомневаться, что процесс голосования будет безопасным для населения. Участки будут обеспечены всеми средствами дензинфекции, будет контролироваться соблюдение людьми социальной дистанции. Конечно же, всем голосующим необходимо быть в масках. Таким образом мы сведем к минимуму все риски.
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