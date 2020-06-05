Обучающиеся, родители, педагоги гимназии № 8, активисты РДШ, добровольцы социально значимого проекта фонда «Чувашия» «PRO-здоровье» укрепляют своё здоровье не только регулярными занятиями спортом, но и с помощью велосипеда. Давняя история и многофункциональность велосипеда, который используется уже два столетия и является простым, недорогим, надежным, экологически чистым и приемлемым видом транспорта, способствует бережному отношению к окружающей среде и поддержанию здоровья.

Регулярная физическая активность умеренной интенсивности, такая как ходьба, езда на велосипеде или занятия спортом, имеет значительные преимущества для здоровья.

Л. Бочарова.