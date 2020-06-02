Итоги исполнения бюджета города Шумерля на 1 июня 2020 года

Доходы бюджета города Шумерля на 1 июня 2020 года поступили в сумме 58572,6 тыс. рублей или 10,1% годовых назначений и 39,8% к соответствующему периоду прошлого года.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Шумерля поступили в сумме 44218,7 тыс. рублей или 26,4% к плановым назначениям собственных доходов на 2020 год и 74,0% к уровню прошлого года, из них:

1. Налоговые доходы поступили в сумме 37376,7 тыс. рублей или 26,2% к годовому плану и 84,3% к соответствующему периоду прошлого года.

В структуре налоговых доходов наибольший удельный вес составляют:

— налог на доходы физических лиц 64,9% (24236,0 тыс. рублей),

— единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 15,8% (5882,6 тыс. рублей),

— земельный налог 9% (3348,2 тыс. рублей),

— государственная пошлина 4% (1492,9 тыс. рублей).

2. Неналоговые доходы поступили в сумме 6842,0 тыс. рублей или 27,6% к годовому плану и 44,5% к соответствующему периоду прошлого года.

В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес составляют:

— доходы от арендной платы за земельные участки 56,4% (3858,2 тыс. рублей).

— доходы от продажи земли 18,7% (1278,9 тыс. рублей),

— доходы от оказания платных услуг 10,1% (690,6 тыс. рублей),

— доходы от сдачи в аренду имущества 7,2% (491,3 тыс. рублей).

Безвозмездные поступления из Республиканского бюджета Чувашской Республики поступили в сумме 115293,0 тыс. рублей или 22,5% годовых назначений и 104,6% к уровню прошлого года.

Из бюджета города Шумерля произведен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 101420,9 тыс. рублей.

Расходная часть бюджета города Шумерля по состоянию на 1 июня 2020 года исполнена в сумме 167704,0 тыс. рублей или 24,2% к годовому плану и 96,6% к аналогичному периоду прошлого года.

Расходы на финансирование социально-культурной сферы занимают в общей сумме расходов 82,8% и составляют 138799,4 тыс. рублей. При этом расходы на образование составляют 78,2% всех расходов бюджета, на культуру 2,7%, на социальную политику 1,8%, на физическую культуру и спорт 0,1%.

Структура расходов выглядит следующим образом:

— на общегосударственные вопросы направлено 15970,4 тыс. рублей (32,8% к годовым плановым назначениям и 92,3% к аналогичному периоду прошлого года);

— на национальную безопасность и правоохранительную деятельность направлено 1585,9 тыс. рублей (28,0% к годовым плановым назначениям и 88,4% к аналогичному периоду прошлого года);

— на национальную экономику направлено 4942,5 тыс. руб. (6,6% к годовым плановым назначениям и 57,8% к аналогичному периоду прошлого года);

— на жилищно-коммунальное хозяйство направлено 4809,0 тыс. рублей (3,6% к годовым плановым назначениям и 102,9% к аналогичному периоду прошлого года);

— на образование направлено 131067,8 тыс. рублей (33,1% к годовым плановым назначениям и 101,7% к аналогичному периоду прошлого года);

— на культуру, кинематографию направлено 4634,5 тыс. рублей (21,8% к годовым плановым назначениям и 78,2% к аналогичному периоду прошлого года);

— на социальную политику направлено 2996,5 тыс. рублей (27,4% к годовым плановым назначениям и 62,7% к аналогичному периоду прошлого года);

— на физическую культуру и спорт направлено 100,6 тыс. рублей (25,1% к годовым плановым назначениям и 67,7 % к аналогичному периоду прошлого года);

— на обслуживание муниципального долга направлено 1596,8 тыс. рублей (38,0% к годовым плановым назначениям и 103,2% к аналогичному периоду прошлого года).

По состоянию на 1 июня 2020 года бюджет города Шумерля исполнен с дефицитом в сумме 109131,4 тыс. рублей.

Источник: gshum.cap.ru.