Шумерлинцы комментируют поправки в Конституцию России

Екатерина Николаева,
начальник отдела культуры администрации города Шумерли:
- На мой взгляд, в последние годы добровольческое движение и государство идут навстречу друг другу.
В 2011 году, когда я руководила волонтёрским отрядом «Команда!», мы в городе реализовывали новогодний проект «Праздник должен быть у всех!» по оказанию помощи ветеранам, труженикам тыла и просто пожилым жителям. И я помню, как нас не все понимали, относились настороженно, не воспринимали наши дела всерьёз. Сегодня же всё совершенно поменялось! Значимость волонтерского движения в жизни нашего общества заметно возросла. Сегодня для многих жителей страны и нашего города в частности волонтерство становится нормой жизни. И это здорово! Добровольчество сегодня — это не просто помощь тем, кто в ней нуждается, — одиноким престарелым гражданам, многодетным и малообеспеченным семьям, — а посыл души и сердца. Добровольчество объединяет огромное количество людей разных конфессий, национальностей, политических взглядов, возрастов, профессий…
Предлагаемая поправка в статью 114 Конституции РФ о поддержке правительством волонтерской деятельности, безусловно, закрепит обеспечение системной, постоянной помощи добровольческому движению в стране.
Поддержка волонтёрства в стране важна! Ведь за этой работой стоят реальные люди и судьбы. А что для государства может быть важнее?
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