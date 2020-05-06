Великий праздник — День Победы!

Великий он для всех людей!

Ведь позабыть нам невозможно,

Кровавых и тяжелых дней…

Великий подвиг совершили наши отцы, деды и прадеды, отстояли наш мир на земле. И эту память обязательно надо пронести сквозь года, передать следующему поколению, чтобы помнили. Потому что войну нельзя забывать, она далась слишком высокой ценой! 75-летие Победы! Такая знаменательная дата выпала на непростое время: период самоизоляции. Мы не можем пойти на парад, но можем рассказать о своих родных, о тех, кто воевал и передать своим детям и внукам память о них, потому что воспитание чувства гордости за свой народ – долг каждого из нас.

По всей стране стартовала Всероссийская акция «Окна Победы». Семья Бочкаревой Лизы, воспитанницы средней группы «Кроха» МБДОУ «Детский сад № 15 «Сказка» старательно оформила окно своей квартиры рисунками, посвященными Победе в Великой Отечественной войне. Акция «Окна Победы» может стать еще одной доброй традицией к 9 мая, к которой может присоединиться любой желающий.

Т. Платонова, Н. Николаева, воспитатели.