Разъясняет Шумерлинская межрайпрокуратура

Кто может забирать ребёнка из детского сада и необходима ли

нотариальная доверенность?

Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родители являются законными представителями своих детей. При этом дедушка, бабушка, братья, сестры и другие родственники также имеют право на общение с ребёнком (ст.ст. 64, 67 Семейного кодекса РФ).

В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В силу ч. 2 ст. 53 закона правоотношения между дошкольной образовательной организацией и родителями возникают и регулируются на основании заключенного договора об образовании. Примерная форма договора об образовании по образовательным программам дошкольного образования утверждена приказом Минобрнауки России от 13.01.2014 г. № 8.

Согласно примерной форме договора заказчик (то есть родитель) обязан обеспечить посещение воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего распорядка.

Таким образом, порядок посещения ребёнком детского сада, в том числе определение лиц, приводящих и забирающих детей, регулируется локальным нормативным актом образовательной организации.

Статьей 29 закона предусмотрено, что локальные нормативные акты, устанавливающие права и обязанности участников образовательного процесса, должны размещаться на официальном сайте образовательной организации. В связи с этим с правилами внутреннего распорядка можно ознакомиться на сайте дошкольной организации.

В части необходимости предоставления в детский сад нотариальной доверенности на лицо, которое будет забирать ребёнка, разъясняем, что согласно ст.ст. 185.1, 187 Гражданского кодекса РФ нотариальному удостоверению подлежат доверенности, выдаваемые на совершение сделок, требующих нотариальной формы, на подачу заявлений о государственной регистрации прав или сделок, распоряжение зарегистрированными в государственных реестрах правами, а также доверенности, выдаваемые в порядке передоверия.

В данном случае нотариальное заверение не требуется. Вместе с тем необходимо отметить, что, доверяя другим лицам забирать ребенка, родитель берет на себя ответственность за сохранность его жизни и здоровья за пределами дошкольной организации.

При наличии нарушений со стороны должностных лиц детского сада родители вправе обратиться в территориальные органы образования или прокуратуры с заявлением о проведении проверки.

Работодатель не отдаёт трудовую книжку при увольнении

по собственному желанию. Что делать?

В силу ст. 62 Трудового кодекса Российской Федерации по письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику трудовую книжку и иные документы.

Согласно ст. 80 Трудового кодекса Российской Федерации в последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у данного работодателя.

В случае нарушения работодателем данных норм работники, чьи права были нарушены, вправе обратиться с соответствующим заявлением в уполномоченный орган контроля — Государственную инспекцию труда в Чувашской Республике либо в органы прокуратуры по месту совершения нарушений.