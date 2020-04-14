Жителей г.Шумерля и Шумерлинского района приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету»

Начинается прием работ на Всероссийский конкурс «Спасибо интернету – 2020», организаторами которого выступают компания «Ростелеком» и Пенсионный фонд России. Участие в конкурсе могут принять люди в возрасте от 50 лет, обучившиеся работе на компьютере и в интернете, в том числе на компьютерных курсах.

Для участия необходимо подать заявку на сайте «Азбука интернета», приложив конкурсную работу – эссе по теме одной из номинаций конкурса: «Портал Gosuslugi.ru: мой опыт», «Мои интернет-достижения», «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель», «Моя общественная интернет-инициатива», «Моя „Азбука интернета“», «Я – интернет-звезда».

Конкурсные работы принимаются по 14 октября 2020 года. Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2020 года.

Победителей определит жюри, в состав которого входят представители «Ростелекома», Пенсионного фонда России, Министерства социальной политики Нижегородской области, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального общественного центра интернет-технологий.

Впервые конкурс «Спасибо интернету» прошел в 2015 году и собрал более 2 тыс. участников. С тех пор каждый новый год в нем принимают участие все больше людей старшего поколения. В 2019-м заявки подали 4,5 тыс. человек из 79 регионов России.

Всероссийский конкурс «Спасибо интернету» проводится в рамках проекта «Азбука интернета» и призван повысить доступность государственных электронных услуг для людей старшего поколения, поддержать активное долголетие, содействовать занятости пенсионеров и предпенсионеров.

Обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 2014 году соглашения между Пенсионным фондом России и компанией «Ростелеком» о сотрудничестве при обучении пенсионеров компьютерной грамотности. Цель сотрудничества – облегчить доступ пенсионеров к получению государственных услуг в электронном виде через интернет и повысить качество жизни посредством обучения компьютерной грамотности и работе в интернете.

УПФР в г. Шумерля Чувашской Республики (межрайонное).