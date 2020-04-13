Шумерлинские школьники запустили дистанционный проект от РДШ «Экотренд»

Несмотря на режим самоизоляции и дистанционное обучение, обучающиеся 4 класса МБОУ «СОШ №3» города Шумерля активно реализуют проект от РДШ «Экотренд», стартовавший в 2019 году. Современные научные данные используются в данном проекте как основа для практической деятельности по изучению и охране природы. Учебные материалы сочетаются с квизами, играми, квестами и конкурсами, экологическими исследованиями, практическими природоохранными мероприятиями и акциями. Проект «Экотренд» позволяет проявить себя и тем, кто занимается охраной природы, и тем, кто вырабатывает свой экологический стиль.

Обучающиеся МБОУ «СОШ №3» создали для себя и своих близких эко-сумки. Цель акции – отказ от использования полиэтиленовых пакетов в пользу более экологичных тканевых многоразовых сумок.

Почему «Эко»-сумка? Экосумка – это сумка из ткани, самой простой конструкции, призванная заменить пластиковые пакеты. В ней можно приносить сменную обувь, также брать с собой на случай покупок.

«Совсем несложно носить с собой сложенную в несколько раз эко-сумку, используя ее для покупок вместо пакетов, которые предлагают в магазине, — говорит организатор дистанционной акции в МБОУ «СОШ №3» Анастасия Геннадьевна Михайлова. — Нужно сказать, что среди подрастающего поколения такие сумки и вообще ориентированное на экологию поведение получают все большее распространение, одной из причин этого, в том числе, являются модные тренды».

Организаторы акции и школьники МБОУ «СОШ №3» предлагают всем, кому небезразлична судьба Шумерли и экологии Чувашии в целом, отказаться от полиэтиленовых пакетов и использовать вместо них многоразовые сумки.

Сайт администрации города Шумерли.