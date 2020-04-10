Благоустройство кладбищ – дело святое

В редакцию газеты обратилась женщина с просьбой поднять вопрос о состоянии территории городского кладбища. Она сетовала на находящиеся там кучи мусора. Мы решили съездить и удостовериться, так ли это на самом деле.

Первое, на что мы обратили внимание, это относительно чистые контейнерные площадки. И контейнеры были не переполнены, значит, мусор отсюда систематически вывозится. Однако, проехав чуть дальше, по периметру кладбища мы увидели несколько иную картину. Кладбище на самом деле оказалось «огорожено» кучами прошлогоднего мусора, дополненными «новыми порциями». Это и старые венки, и цветы, старые кресты, железные памятники, сухие ветки от деревьев, сухая трава…

Обычно мы сразу замечаем недоработки служб, следящих за чистотой и порядком на различных территориях, и негодуем. Но в данном случае было очевидно, что МУП «Коммунальник» справляется со своими обязательствами по вывозу мусора с контейнеров около кладбища. А вот родственники усопших, убирающие на могилах своих родных, не совсем… Многие из них, видимо, просто не считают нужным донести мусор до контейнеров. И вот некогда лежавшие на могилах венки и цветы, ленты с надписями о вечной памяти и даже кресты и таблички с именами усопших валяются на обочине дороги в куче мусора. Удивительно, но даже здесь, казалось бы, на святом месте, срабатывает наше «моя хата с краю, ничего не знаю»! Главное, на могилках наших родных чтоб было чисто, а что вокруг, это уже не наша забота. Оказывается, можно увидеть и такое: прибравшись на могилах своих родных, люди мусор складывают около соседних могил…

На следующий день с момента нашего посещения территории кладбища мы узнали, что бригада коммунальщиков начала весенние работы по благоустройству территорий городских кладбищ. Как рассказал исполняющий обязанности директора «Коммунальника» А.А. Балакирев, предприятие приступило к планировке подъездных путей, используя кирпич, инертный материал и песок, а также занимается сбором мусора и сухостоя. Что касается куч мусора у кладбища, Александр Александрович сообщил, что они будут убраны. Но невольно возникает вопрос: не появятся ли на их месте новые? Ведь в преддверии православных праздников и дней поминовения усопших люди начнут прибираться на могилках. А.А. Балакирев призвал шумерлинцев сознательно отнестись к чистоте не только на могилках усопших родных, но и на близлежащей территории не создавать новых свалок. Тем более, что в скором времени около кладбища будут установлены дополнительно 5 мусорных контейнеров.

Марина Абрамова.