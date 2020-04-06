Жизнь продолжается: в машине скорой помощи родился ребенок

За прошедшую неделю бригады скорой помощи доставили в больницы для родов более 50 беременных женщин. Один из таких вызовов поступил в Call-центр скорой 30 марта. По телефону девушка сообщила, что у неё отошли воды и начались схватки. Через 15 минут моргаушская бригада была уже на месте — в деревне Верхние Панклеи Моргаушского района. Фельдшеры Марина Белова и Артем Налимов погрузили каталку с роженицей в машину и повезли в роддом.

Во время транспортировки у женщины начались потуги. Водитель Ядыков Алексей остановил автомобиль. Все произошло очень быстро: через пять минут в машине раздался крик новорожденного – родилась здоровая девочка весом в 3 кг.

Марина Белова работает на скорой полтора года, Артем Налимов – три года. Это были их «первые роды». Но они не растерялись, сработали профессионально: приняли роды, обрезали пуповину, сделали всё необходимое для ребенка и мамы, а затем помчались в роддом в Чебоксарах. Сегодня новорожденная малышка и её мама чувствуют себя хорошо.

Первоисточник: БУ «Республиканский центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи» Минздрава Чувашии.