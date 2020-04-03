Видят мир иначе

2 апреля во всем мире отмечался Всемирный день распространения информации об аутизме. Эта инициатива была введена с целью подчеркнуть необходимость помощи и повышения качества жизни людей с расстройствами аутистического спектра (РАС). В этот день по всему миру правительства, общественные организации и объединения проводят мероприятия, чтобы привлечь внимание к распространенности аутизма, проблемам людей с аутизмом и их семьям. Более того, весь месяц апрель считается месяцем информирования об аутизме.

Никто из нас не может отгородиться от этой проблемы, потому что люди с аутизмом живут рядом с нами. Если мы не видим их, то лишь потому, что очень мало знаем о них и не готовы их принять. И вот тут необходимо общественное информирование. Оно нужно всем: и родителям, чтобы они научились, как можно раньше распознавать возможные признаки аутизма у своего ребенка и начинали с ним заниматься, и всем остальным, кто не в зоне риска, но от кого зависит дружественное отношение к людям с РАС.

Встретить такого ребенка может каждый, кто постоянно имеет дело с детьми. Детский аутизм проявляется в очень разных формах, при различных уровнях интеллектуального и речевого развития, поэтому ребенка с аутизмом можно обнаружить и в специальном, и в обычном детском саду, в специализированной школе и в престижном лицее.

Аутичный ребенок внешне может производить впечатление просто избалованного, капризного, невоспитанного, и непонимание, осуждение окружающих на улице, в транспорте, в магазине значительно усложняет положение и его самого, и родителей.

Аутизм диагностируется у каждого 90-го ребенка. Он проявляется рано, на протяжении первых двух лет жизни, причем у девочек он наблюдается в четыре раза реже, чем у мальчиков. Аутизм — это развитие по-другому: ребёнок-аутист по-другому слышит, видит, ощущает свою реальность, живёт в своём мире, куда пускает не всех. Из-за генетических нарушений мозг таких детей избыточно активен. Он просто не успевает соединять, анализировать все то, что видит, слышит, осязает. Поэтому мир воспринимается им фрагментарно и искажённо.

Им в этом мире нелегко. Всегда насторожены, они с самого раннего возраста тратят всю энергию на то, чтобы жить среди нас, адаптироваться к звукам и зрительным образам и, наконец, понимать то, что мы говорим. Даже аутисты с высшим образованием постоянно чувствуют себя неуверенно и заучивают наизусть как надо себя вести в каждой конкретной ситуации.

В Шумерлинской общеобразовательной школе-интернате среди детей с ОВЗ обучаются и дети с РАС. Для них разработаны адаптированные индивидуальные коррекционные программы, созданы специальные условия для развития. Дети ведут активный образ жизни: принимают участие в общешкольных мероприятиях, в различных конкурсах и экскурсиях.

Очень важно педагогам и родителям найти единый подход в воспитании и обучении детей. Поэтому в школе с родителями и общественностью регулярно проводятся Дни открытых дверей, круглые столы, мастер-классы, семинары, акции.

2 апреля 2020 г., в день распространения информации об аутизме, было запланировано участие нашей школы на Межрегиональном инклюзивном фестивале #ЛюдиКакЛюди. В этот день на базе Шумерлинской общеобразовательной школы-интерната должна была работать региональная площадка фестиваля, были разосланы приглашения и объявления. Но в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой работа площадки перенесена на начало июня 2020 года. Мы благодарим всех за понимание и проявленную гибкость в этом вопросе.

Л. Арсентьева, педагог Шумерлинской общеобразовательной школы-интерната.