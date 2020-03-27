Отрасли нужны специалисты, и для них надо создавать все условия

Прошло совсем немного времени со дня назначения на пост и.о. руководителя Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Розы Лизаковой. Указ об этом подписан 5 февраля. Однако Роза Михайловна — уже опытный министр, она руководила ведомством в 2008—2012 годах, пройдя до этого путь от заведующей отделом районной библиотеки и ведущего специалиста Минкультуры до директора Национальной библиотеки. Новое назначение в юбилейный для республики год, в особо «горячее» для отрасли время, побудило нас задать министру вопросы как о насущных проблемах нашей культуры, требующих незамедлительных решений, так и о будущих проектах.
— Чем, по-вашему, отличается нынешняя работа в управлении культурой от той, что была десятилетие назад?
- Тем, что сейчас есть национальный проект «Культура». Это принципиальное отличие от того, что было и 10, и 20 лет назад. Потому что потребность регионов в целенаправленном финансировании восстановления объектов культурного наследия, строительства, реставрации всегда была велика. Но средств в том объеме, в котором они появились сейчас, не было.
- Какие проблемы, на Ваш взгляд, самые нерешенные, может быть, даже запущенные?
— Я бы ни в коем случае не говорила о запущенности дел. Вижу, какой огромный труд был проведен моими уважаемыми коллегами за эти годы. Федеральные и республиканские средства помогли значительно расширить ремонтные и реставрационные работы, строительство, закупку музыкальных инструментов и т. д.
Конечно, в отрасли были всегда, есть и сейчас вопросы, требующие своего решения. В районах происходит сокращение среднесписочной численности работников отрасли, примерно на 23 процента. Оптимизация среднесписочной численности проведена для того, чтобы увеличить среднюю заработную плату в этом секторе. Но учреждения культуры теряют именно специалистов. Строятся новые Дома культуры, проводятся их ремонт и реконструкция, но люди заняты на 0,5 и даже на 0,25 ставки. Представьте четверть ставки от 10-15 тысяч рублей. И у меня теперь вопрос к главам районов — какого качества вы хотели бы видеть работу специалистов сельских Домов культуры и библиотек? Как можно жить на эти деньги и что можно успеть сделать за 2 часа? В результате при такой скрытой форме сокращений мы окажемся в ситуации, когда в новых или отремонтированных Домах культуры будет некому работать. Есть ощущение, что все мы, если не остановимся, можем перейти грань и вступить в стадию разрушения подлинной сущности культурной деятельности.
- Решать это надо непосредственно с главами?
- Это дело муниципалитетов: их средства, их полномочия, их обязанность сохранить доступность наших учреждений культуры, гарантированную Конституцией страны. В преддверии общероссийского голосования по поправкам в Конституцию хочу напомнить, что роль культуры как уникального наследия и культурной самобытности всех народов страны в новой редакции Основного закона усиливается и ставится в ряд ключевых ценностей и символов государства, которые необходимо поддерживать и охранять. У жителей деревень, конечно, справедливые вопросы: почему ДК открывается на пару часов в день и почему перестали репетировать те или иные творческие коллективы? Почему вдруг исчез тот или иной коллектив со званием «народный»?
- То есть возникает определенный перекос: у нас строят новые или ремонтируют старые клубы, мы радостно их открываем, а там некому работать?
- Есть реальные опасения, что из-за отсутствия специалистов пострадают прежде всего самодеятельные творческие коллективы со званием «народный». Коллективу это звание присваивается, когда он в результате изучения характерных для своей местности особенностей и манеры исполнения, используя яркий этнографический материал, формирует целостную концертную программу, воспитывает в своем составе детскую группу, ведет постоянные экспедиции и изучение фольклорного материала. И исчезновение в республике даже одного коллектива с именем «народный» — это огромная и уже невосполнимая потеря. Поэтому я бы предостерегла от механического подхода к выполнению задачи повышения зарплаты работникам культуры.
- Есть ли выход?
- Сейчас Минкультуры России приступило к обоснованию программы «Земский работник культуры». Совсем недавно мы представили по их запросу самые первые данные о потребности в специалистах и готовности к реализации программы. Это только первые подходы федерального министерства к исследованию непростой проблемы. Но мы же сейчас видим, что при объективно большой потребности районов в специалистах в муниципальных учреждениях вакансий почти нет.
В этой ситуации мы вместе с муниципальными районами должны войти в программу «Земский работник культуры» самым серьезным образом, с учетом реальной потребности жителей республики в культурной деятельности. Нужны специалисты, а для их приглашения нужно создавать все необходимые условия. Культурную среду формируют люди. Дом культуры — это не просто человек, который открывает утром дверь клуба, нужны именно специалисты: аккомпаниаторы, хореографы, хоровики, режиссеры. Коллектив Дома культуры вместе с участниками должен быть способен показать качественную концертную программу в двух отделениях. Потребность в реализации этой программы в республике большая.
- А сами программы ремонта и строительства клубов — они также будут продолжаться?
- Конечно. Районы сейчас должны продолжать разработку проектно-сметной документации на строительство и на капремонт зданий. Далее мы будем направлять заявки для включения в бюджет, исходя из потребности районов. Уже к 26 апреля нужно отправить заявки на 2021—2023 годы в Минкультуры России в рамках нацпроекта «Культура».
- Вы уже успели посетить какие-то культурные учреждения. Какими вы их нашли? С чем придется разбираться в первую очередь?
- Да, выезжаю в наши учреждения, встречаюсь с руководителями и членами коллективов. Вопросы у всех вызывает централизация бухгалтерий учреждений. Нужны средства в республиканской целевой программе на реставрацию объектов культурного наследия регионального значения.
- Какие это объекты?
- Например, небольшая церковь в деревне, мемориальный дом-музей, в котором когда-то жил чувашский деятель науки или искусства, здание районного исторического или художественного музея. Они представляют культурную ценность ввиду их истории и особой архитектуры здания. Если мы не хотим, чтобы потом пришлось вкладывать немалые средства в восстановление разрушающихся объектов, нужно заниматься их реставрацией сейчас. При уточнении бюджета в этом году и на будущий год мы будем запрашивать средства на восстановление объектов культурного наследия регионального значения.
Еще надо обязательно обратить пристальное внимание на деятельность музыкальных и художественных школ. К сожалению, обозначилась тенденция скатывания только лишь на работу в рамках общеэстетического направления. Это, наверное, проще. Но главная цель школ дополнительного образования детей, прежде всего, в предпрофессиональной подготовке на основе образовательных программ. Необходимо, чтобы при выборе, например, профессии музыканта была возможность весь путь обучения в музыкальной школе пройти на самом качественном уровне. Наши дети должны быть конкурентоспособны при поступлении в музыкальное училище, в консерваторию независимо от того, где живут, на селе или в крупном городе. Мы обязаны создать равные и максимальные условия для талантливых и одаренных детей, обучающихся в сельских музыкальных и художественных школах.
Источник: sovch.chuvashia.com.
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