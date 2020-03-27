Отрасли нужны специалисты, и для них надо создавать все условия

Прошло совсем немного времени со дня назначения на пост и.о. руководителя Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Розы Лизаковой. Указ об этом подписан 5 февраля. Однако Роза Михайловна — уже опытный министр, она руководила ведомством в 2008—2012 годах, пройдя до этого путь от заведующей отделом районной библиотеки и ведущего специалиста Минкультуры до директора Национальной библиотеки. Новое назначение в юбилейный для республики год, в особо «горячее» для отрасли время, побудило нас задать министру вопросы как о насущных проблемах нашей культуры, требующих незамедлительных решений, так и о будущих проектах.

— Чем, по-вашему, отличается нынешняя работа в управлении культурой от той, что была десятилетие назад?