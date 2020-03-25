Уничтожая улики, едва не взорвал бокс

В Чувашии сотрудники полиции обнаружили в гараже местного жителя около девяти с половиной килограммов наркотиков

«Ночью экипаж ДПС ОМВД России по городу Новочебоксарску стал преследовать внедорожник «Тойота», водитель которого не подчинился законному требованию об остановке.

Попытавшись оторваться от полицейских, он заехал на территорию гаражного комплекса.

Через некоторое время инспектора ДПС обнаружили иномарку возле одного из боксов. Водителя за рулем не было. В этот момент из гаража послышались женские крики о помощи и повалил густой дым.

Полицейские вызвали на место происшествия работников МЧС и скорой помощи.

Прибывшие спасатели с помощью специального оборудования вскрыли дверь гаража. Полицейские вошли внутрь помещения, где обнаружили свертки, предположительно, с наркотическими веществами растительного и синтетического происхождения. Часть из них уже сгорели. Пожарные потушили огонь. Сверху на свертках размещался газовый баллон, который не успел нагреться, поэтому трагических последствий удалось избежать. Позже эксперты установили, что в свертках находятся около 8 килограммов марихуаны и порядка 1,5 килограмма синтетических наркотиков метилэфидрона и его производного, а также экстази.

Предполагаемого виновника возгорания – водителя джипа – и его знакомую нашли в подвале гаража.

Следственной частью Следственного управления МВД по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали троих человек, которые, предположительно, вместе с фигурантом занимались сбытом наркотиков через интернет-магазин.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В 2019 году сотрудниками МВД по Чувашии выявлено 868 фактов сбыта наркотиков, в том числе 43 – в составе организованной преступной группы. За хранение и сбыт наркотиков задержан 231 человек, изъято свыше 90 килограммов запрещенных веществ. Источник: мвд.рф.