Детский травматизм на железнодорожных путях

Ежегодно Горьковской железной дорогой проводится комплекс мероприятий, направленных на предупреждение транспортных происшествий с несовершеннолетними детьми на объектах железнодорожного транспорта.

Особую тревогу вызывает травмирование несовершеннолетних граждан на железной дороге. Поскольку в беде, которая случается с подростком, всегда есть вина взрослых, которые не разъясняют детям реальность угрозы, возможные трагические последствия неосмотрительности, не контролируют, где и с кем дети проводят свободное время, какие развлечения себе выбирают, а также нередко сами показывают несовершеннолетним не достойный для подражания пример.

Несмотря на принимаемые Горьковской железной дорогой меры в 2019 году на Горьковской железной дороге пострадало 9 несовершеннолетних граждан, из них 3 подростка травмированы смертельно. От воздействия движущегося поезда травмировано 5 подростков, от электротока пострадало 4 подростка, из них 3 смертельно.

Так, 13 апреля 2019 г. в 20-20 часов в Западном парке станции Балезино Кировского региона подросток (15 лет), следуя с группой друзей из 3-х человек, в состоянии алкогольного опьянения, неожиданно вышел из-за растительной посадки на служебный проход железнодорожных путей, оказался в габарите движущегося маневрового тепловоза и был задет по касательной. Подростка незамедлительно доставили в районную больницу ст. Балезино с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга.

19 апреля 2019 г. в 11-17 часов на станции Владимир Горьковского региона подросток (16 лет) в состоянии алкогольного опьянения, следуя с группой 3-х друзей, несанкционированно поднялся на последний вагон (цистерну) стоявшего грузового поезда, попал в опасную зону воздействия электротока и был травмирован электрической дугой смертельно.

30 апреля 2019 г. в 17-15 часов на перегоне Глазов — Балезино Кировского региона, зацепившись за движущийся грузовой поезд, были травмированы двое 14-летних подростков. В результате падения с движущегося подвижного состава у одного подростка перелом лучевых костей обоих рук, у второго — ушиб левого коленного сустава. При расследовании было установлено, что пострадавшие подростки ранее неоднократно катались зацеперами на грузовых подвижных составах.

2 мая 2019 г. в 16-15 часов на ст. Вязники Горьковского региона подросток (9 лет), находящийся на учете в ПДН, выйдя на железную дорогу, поднялся на вагон-цистерну остановившегося в 16-05 часов грузового поезда и был травмирован от воздействия электротока. Подросток при падении получил ушиб мозга, ожог тела 90%. Впоследствии в больнице ребёнок скончался.

6 июня 2019 г. в 17-22 часов на ст. Бисертский завод Ижевского региона от воздействия электрического тока контактной сети пострадали 2 подростка, 14 и 17 лет. Выйдя на железную дорогу, несовершеннолетние самовольно поднялись на стрелу укладочного крана УК 25/25, находящегося в составе грузового поезда, чтобы посидеть, посмотреть на поезда, покурить и сделать «селфи». При нахождении на кране попали в зону воздействия электротока и были травмированы. Подросток 14 лет в результате травмирования получил ожог всего тела 90% 3 и 4 степени, был незамедлительно доставлен вертолетом медицины катастроф в ожоговый центр г. Екатеринбурга, где впоследствии скончался. Второй подросток 17 лет от воздействия электротока получил ожог лица и левой кисти 10%.

9 июня 2019 г. в 14-00 часов на 3-м км 6 пк перегона Починки-Сормово Горьковского региона от воздействия движущегося подвижного состава был травмирован 16-летний подросток. В ходе расследования установлено, что несовершеннолетний шел по железнодорожному пути в наушниках. На сигналы приближающегося поезда (вагона дефектоскопа), выезжающего из кривой, подросток не реагировал. Было незамедлительно применено экстренное торможение, но ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось. Подросток был задет краем поезда по касательной. В результате подросток получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб лобных долей.

25 августа 2019 г. в 20-22 часов на 196-м км 8 пк перегона Владимир — Боголюбово Горьковского региона была травмирована 13-летняя девочка. Во время прохождения скоростного поезда «Ласточка», следовавшего со скоростью 160 км/ч, группа из трёх девушек и одного подростка, находясь на пешеходном переходе, оборудованном исправной звуковой и световой сигнализацией, делали фотографии на фоне проходящего скоростного поезда. В результате пострадавшую девочку отбросило потоком воздуха от проходящего поезда, она ударилась об ограждение пешеходного перехода и получила травму ноги.

Помните, что железнодорожный транспорт является зоной повышенной опасности, поэтому во избежание несчастных случаев будьте внимательны и осторожны. Строго соблюдайте меры безопасности и выполняйте существующие на транспорте правила. Переходите через железнодорожные пути только в установленных местах, не перебегайте их перед движущимся поездом.

Помните! Поезд сразу остановить нельзя. При экстренном торможении тормозной путь локомотива составляет от 700 до 1200 метров, в этот период локомотив за 1 секунду преодолевает расстояние 30 и более метров, что значительно превышает скорость реакции и движения человека.

Для перехода через железнодорожные пути пользуйтесь пешеходными мостами, настилами и переездами, обращайте внимание на указатели, прислушивайтесь к подаваемым сигналам. Прежде чем перейти пути, убедитесь, что они свободны. Выходя на междупутье, сразу после проследования поезда, убедитесь в отсутствии поезда встречного направления.

Не подлезайте под вагоны. Проезд на крышах, подножках, переходных площадках вагонов, а также грузовых поездах запрещается.

Нельзя играть на путях и ходить вблизи железнодорожного полотна.

Помните! Напряжение на контактном проводе 27 тысяч вольт. Во избежание поражения электрическим током не поднимайтесь на крыши стоящих вагонов, металлические конструкции железнодорожных мостов.

При следовании поездом соблюдайте правила проезда:

— не садитесь и не выходите на ходу поезда;

— входите в вагон и выходите из вагона при полной остановке поезда и только с той стороны, где имеется посадочная платформа.

— использование наушников и разговоры по мобильному телефону около железнодорожных путей не позволит своевременно услышать приближение поезда и может привести к травмированию и гибели.

Соблюдение правил безопасности на железной дороге позволит сохранить здоровье и жизнь детей!

А.В. Шишкова, начальник станции Шумерля Горьковской железной дороги.